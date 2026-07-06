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कंपनी को हैदराबाद में मिला 435 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में लगा अपर सर्किट, 10% उछला मल्टबैगर स्टॉक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Multibagger Stock: Diamond Power Infrastructure के शेयरों की कीमतों में आज 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
  • कंपनी को 435 करोड़ रुपये का काम मिला है
कंपनी को हैदराबाद में मिला 435 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में लगा अपर सर्किट, 10% उछला मल्टबैगर स्टॉक

Stock in News: आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली है। Diamond Power Infrastructure के शेयरों में भी 10 प्रतिशत की तेजी आज दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह कंपनी को मिला 435 करोड़ रुपये का है। कंपनी को यह काम हैदराबाद डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है। बता दें, बीएसई में डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आज बीएसई में 211.90 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 218.40 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का 52 वीक हाई 219 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 115.80 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11509.05 करोड़ रुपये का है।

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क्या है वर्क ऑर्डर डीटेल्स

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि उन्हें 435.71 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को 310 MW HYD22 से HYD26 डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए हाई टेंशन और लो टेंशन पावर केबल्स का काम मिला है। कंपनी ने बताया है कि डाटा सेंटर के सेगमेंट में कंपनी को यह देश का सबसे बड़ा केबल सप्लाई का ऑर्डर मिला है।

शेयरों का प्रदर्शन ओवर आल कैसा?

बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयरों की कीमतों में 53 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 56 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बीते दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 72 प्रतिशत की उछाल दर्ज किया है।

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इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में 3 साल में 114847 प्रतिशत और 5 साल में 218300 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 48 प्रतिशत की ही तेजी देखने को मिली है। बता दें, 10 सालों से डायमंड इंफ्रा के शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 4627 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।

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कंपनी के शेयरों का हो चुका है बंटवारा

इस स्टॉक का बंटवारा 10 हिस्सों में 2024 में हुआ था। शेयरों के बंटवारे के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था। बता दें, कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2013 में डिविडेंड दिया था। उसके बाद से कंपनी ने एक बार भी डिविडेंड का ऐलान नहीं किया है। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 84.02 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 15.98 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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