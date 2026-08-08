1 पर 5 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 20 अगस्त से पहले, 2 साल में 1035% का रिटर्न
मुख्य बातें
- Multibagger Stocks: Bizotic Commercial Ltd ने निवेशकों को 1 पर 5 शेयर बोनस देने का ऐलान किया है
- इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है
Mutibagger Stocks: Bizotic Commercial Ltd ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का फैसला कर दिया है। तय तारीख 20 अगस्त से पहले ही है। बता दें, मल्टीबैगर स्टॉक निवेशकों को 1 पर 5 शेयर बोनस के तौर पर दे रहा है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Bizotic Commercial Ltd Bonus share record date)
स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी ने 2 जुलाई को दी जानकारी में बताया था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 17 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट का ऐलान आज किया गया है।
पिछले एक साल में शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Bizotic Commercial Ltd Share Performance)
शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में जारी गिरावट का असर इस कंपनी के शेयरों पर नहीं दिखा था। कंपनी के शेयरों में उस दिन तेजी देखने को मिली थी। 6 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ Bizotic Commercial Ltd के शेयर बीएसई में 535.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 3 महीने में कंपनी के शेयरों का दाम 35 प्रतिशत गिरा है। वहीं, 2026 में अबतक स्टॉक 38 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस गिरावट के बाद भी एक साल में स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 103 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 1053 रुपये और 52 वीक लो लेवल 257.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 516.71 करोड़ रुपये का है।
2 साल में स्टॉक के दाम 1035 प्रतिशत और तीन साल में 961 प्रतिशत बढ़ा है।
2023 में आया था आईपीओ
इस कंपनी का आईपीओ जून 2023 में आया था। कंपनी के आईपीओ का साइज 42.21 करोड़ रुपये था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 175 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया था।
क्या करती है कंपनी
यह कपड़ों के कारोबार में है। कंपनी अर्बन यूनाइटेड ब्रांड नाम से कपड़े बेचती है। कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कपड़ो के मार्केटिंग का काम करती है। कंपी के प्रोडक्ट्स में कैजुयल वीयर, पार्टी वीयर, फिट वीयर, स्पोर्ट्स वीयर आदि है। 2023 में कंपनी के पास अपने 4 स्टोर थे।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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