मुकुल अग्रवाल के निवेश वाली इस कंपनी पर कल रहेगी छोटे निवेशकों की नजर, जानिए क्या वजह?
मुख्य बातें
- PTC Industries Share Price: पीटीसी इंडस्ट्रीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है
- जिसकी वजह से सोमवार को कंपनी के शेयरों पर नजर रहेगी
- मुकुल अग्रवाल का इस कंपनी में निवेश है
PTC Industries Share Price: सोमवार को पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर फोकस में रहेंगे। यह एक मल्टीबैगर स्टॉक है। इसमें दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल का भी पैसा लगा है। बता दें, शेयर बाजार 3 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को खुलेगा।
किस वजह से फोकस में रहेगा पीटीसी इंडस्ट्रीज का शेयर (PTC Industries news)
29 जून को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पीटीसी इंडस्ट्रीज के बोर्ड की तरफ से कई फंड जुटाने और लोन लेने को लेकर अप्रूवल दिया गया। कंपनी के बोर्ड ने 1800 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। यह पैसा कंपनी क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट, प्रीफरेंशियल इश्यू और अन्य माध्यमों के जरिए जुटाया जा सकेगा।
कंपनी के बोर्ड ने मौजूदा 350 करोड़ रुपये के उधार की लिमिट को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया है।
पीटीसी इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे कैसे? (PTC Industries Q4 Result)
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान पीटीसी इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 59.91 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 143 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में पीटीसी इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 24.57 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार पर पीटीसी इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 226 प्रतिशत बढ़ा है।
पीटीसी इंडस्ट्री का रेवन्यू पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान 225.47 करोड़ रुपये रहा था। यह सालाना आधार पर 85 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी आखिरी क्वार्टर में कंपनी का रेवन्यू 121.91 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही दर तिमाही के आधार पर भी कंपनी का रेवन्यू बढ़ा है।
शेयरों का प्रदर्शन रहा है शानदार (PTC Industries Share performance)
गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 17432.10 करोड़ रुपये रहा था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 2 साल में यह स्टॉक निवेशकों को 29 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में मुकुल अग्रवाल के निवेश वाली कंपनी के शेयरों का भाव 285 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में इस कंपनी के शेयरों का दाम 2055 प्रतिशत चढ़ा है।
मुकुल अग्रवाल के पास कितना हिस्सा?
trendyne के डाटा के अनुसार मार्च तिमाही मे मुकुल अग्रवाल के पास इस कंपनी का 1.1 प्रतिशत हिस्सा था। मौजूदा समय में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 59.70 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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