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Mukesh Ambani speech: 1175919 करोड़ रुपये रेवन्यू, रिलायंस का प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर, एजीएम में बोले मुकेश अंबानी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • RIL 49th AGM key highlights: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिकॉर्ड कमाई पिछले वित्त वर्ष में की है
  • कंपनी का प्रॉफिट भी नई ऊंचाईयों पर पहुंच गया
  • आज मुकेश अंबानी ने एनुअल जनरल मीटिंग में इसकी जानकारी दी
Mukesh Ambani speech: 1175919 करोड़ रुपये रेवन्यू, रिलायंस का प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर, एजीएम में बोले मुकेश अंबानी

RIL 49th AGM key highlights: रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने आज 49वीं एजीएम (एनुअल जनरल मीटिंग) को संबोधित किया है। रिलांयस के चेयरमैन ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन्होंने बताया कि रेवन्यू, प्रॉफिट और EBITDA रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी रिलायंस का EBITDA और नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर रहा है।

मुकेश अंबानी ने कहा, 'भारत अतीत में कई बड़े संकटों से उबरा है, वह संतुलन कायम करने और शांति का समर्थन करने वाले की भूमिका निभाएगा और सभी का मित्र बनेगा'

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रिलायंस को कितना हुआ रेवन्यू? (Reliance Result 2026)

AGM में मुकेश अंबानी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का कुल रेवन्यू 1175919 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान रिलायंस का EBITDA 207911 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान रिलायंस का नेट प्रॉफिट 95974 करोड़ रुपये रहा है। जोकि साल दर साल के आधार पर 17.80 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, वित्त वर्ष 2026 के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल CAPEX 144271 करोड़ रुपये रहा है।

मुकेश अंबानी ने अपने शेयरोहोल्डर्स को संबोधित करते हुए बताया कि इस संकट के दौर में रिलायंस रिटेल का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। कंपनी की ग्रोथ में रिटेल बिजनेस का अच्छा खासा योगदान है।

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रिलायंस के शेयरों का क्या है हाल? (Reliance Share price)

कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है। बीएसई में आज शुक्रवार को मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी का शेयर 1331 रुपये के स्तर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 1307 रुपये के स्तर तक आ गया है। बता दें, बीते एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। दो साल में यह स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक लुढ़क चुका है।

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जल्द आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ (Reliance Jio IPO Updates)

मुकेश अंबानी आज शुक्रवार को रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो आईपीओ के लिए आज DRHP फाइल करने जा रहा है। बता दें, रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर पहली बार ऐलान रिलायंस एजीएम में मुकेश अंबानी ने किया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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