Muhurat trading timing 2026: शेयर बाजार में किस दिन है दिवाली की छुट्टी, नोट कर लें मुहूर्त टाइमिंग
मुख्य बातें
- Diwali Holiday 2026: इस बार दिवाली की छुट्टी शेयर बाजार में मंगलवार को रहेगी
- मार्केट रविवार के दिन दोपहर में मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 के लिए खुलेगा
Diwali Holiday 2026: इस बार दिवाली का त्योहार रविवार, 8 नवंबर को है। जिसकी वजह से इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट खुलेगा। शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी मंगलवार 10 नवंबर को होगी। इस दिन बीएसई और एनएसई में कोई भी कारोबार नहीं होगा।
मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 का समय कब से कब (Muhurat trading timings 2026)
कल रविवार दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए घरेलू शेयर बाजार एक घंटे के लिए खुलेगा। इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग दोपहर में 2:20 से 3:30 तक रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2:05 से 2:19 तक एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन संचालित करेगा। मुहूर्त ट्रेडिंग का प्री सेशन 2:05 मिनट से 2:10 मिनट तक संचालित किया जाएगा। वहीं, 2:10 से 2:15 बजे तक लिमिट ऑर्डर्स लिए जाएंगे। ऑर्डर के मिलना और कन्फर्मेशन पीरियड 2:15 से 2:17 तक का है। इसके बाद 2:20 बजे तक का समय बफर टाइम है।
वहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन एमसीएक्स में दोपहर 2:20 से 3:30 मिनट तक रहेगा। बता दें, दिवाली के दिन घरेलू शेयर बाजार कुछ समय के लिए खुलता है। इसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। बीएसई इस सत्र को 1957 से और एनएसई इस सत्र को 1992 से संचालित कर रहा है।
इस साल शेयर बाजार में कुल 16 छुट्टी
2026 में शेयर बाजार में कुल 16 दिन की छुट्टी है। इसमें से 13 दिन की छुट्टी बीत गई है। तीन छु्ट्टी अभी बाकि है। अप्रैल के महीने में दो दिन ऐसे थे जब घरेलू शेयर बाजार बंद था। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती की छुट्टी थी। एक मई को मार्केट महाराष्ट्र जयंती की वजह से बंद था। 28 मई को बकरीद का त्योहार था। जिसकी वजह शेयर बाजार में छुट्टी थी।
इसके बाद 26 जून को मुहर्रम के त्योहार की वजह से कोई भी कारोबार बीएसई और एनएसई में उस दिन नहीं हुआ। जुलाई और अगस्त के महीने में इस बार कोई छुट्टी नहीं थी। सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी का त्योहार था। 14 तारीख को कोई भी कारोबार उस दिन नहीं हुआ। दो अक्टूबर को महात्मा जयंती की छुट्टी थी। 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी थी। अब अगली छुट्टी 10 नवंबर को है। इस दिन दिवाली या फिर बलिप्रतिपदा की छुट्टी थी। इसके बाद बाजार 24 नवंबर को प्रकाश पर्व और 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार की वजह से बंद रहेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।