Muhurat trading 2026: आज दिवाली के दिन किन-किन शेयरों पर दांव लगाना रहेगा फायदेमंद? चेक करें एक्सपर्ट्स की पसंद
मुख्य बातें
- Muhurat trading, Diwali 2026: आज दिवाली के दिन घरेलू शेयर बाजार एक घंटे के लिए खुलेगा
- बड़ी संख्या में निवेशक इस दौरान शेयरों को खरीदते हैं
Muhurat trading, Diwali 2026: आज से सम्वत 2083 के वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। दिवाली से पहले ही घरेलू शेयर बाजारों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। निवेशक आज के दिन के विशेष सत्र के दौरान कुछ ना कुछ स्टॉक खरीदना शुभ मानते हैं। क्या आप भी आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कोई स्टॉक खरीदने की योजना बना रहे हैं? आइए जानते हैं कि किन कंपनियों के शेयरों की आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
पीएल कैपिटल की रिपोर्ट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जैसे ब्लू स्टार और सीईएस, डेल्हीवरी, Ingersoll-Rand (India) जैसे शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में आने वाले समय में 56 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल सकती है।
ब्लू स्टार का कितना है टारगेट प्राइस
शुक्रवार को कंपनी का शेयर 0.73 प्रतिशत की उछाल के साथ 1580 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 32487 करोड़ रुपये का है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11.48 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। ब्रोकरेज ने 1783 रुपये टारगेट प्राइस सेट किया है।
CESC शेयर का टारगेट प्राइस
इस कंपनी के शेयरों के लिए ब्रोकरेज ने 204 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। शुक्रवार को स्टॉक 126.20 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 16728 करोड़ रुपये का है।
डेल्हीवरी के लिए ब्रोकरेज ने 541 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग दी है। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों का दाम 425 रुपये था।
Ingersoll-Rand (India) के लिए पीएल कैपिटल ने 5029 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 39777 रुपये के स्तर पर था।
इन कंपनियों के शेयरों को भी देख सकते हैं निवेशक
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कोटक नियो ने सम्वत् 2082 के लिए बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआ बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दांव लगाने की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में आने वाले समय में 11 से 29 प्रतिशत की तेजी दर्ज की जा सकती है।
बजाज फाइनेंस के लिए ब्रोकरेज ने 1200 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्रोकरेज हाउस ने 1800 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।