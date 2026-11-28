1 साल में 3677% का रिटर्न, 14 दिन से कंपनी के शेयरों में लग रहा अपर सर्किट; दाम अब भी 150 रुपये से कम
मुख्य बातें
- Mrugesh Trading Ltd के शेयरों में इस साल 2352 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी की वित्तीय स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है
Multibagger Stocks: शेयर बाजार में इस साल काफी उतार और चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन एक कंपनी ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं Mrugesh Trading Ltd की है। पिछले 14 दिन से कंपनी के शेयरों में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। यानी मौजूदा समय में निवेशक कंपनी का एक भी शेयर बेचने को तैयार नहीं हैं। बता दें, 2026 में कंपनी के शेयरों का दाम 2352 प्रतिशत बढ़ा है।
कभी 5.73 रुपये का था शेयर
इस साल की शुरुआत में कंपनी के शेयरों का दाम 5.73 रुपये था। शुक्रवार को इस स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का दाम बीएसई में 140.54 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पोजीशनल निवेशकों को कंपनी ने मालामाल कर दिया है।
महज एक महीन में किया पैसा दोगुना
इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 1 महीने में ही 104 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जिसकी वजह से उनका पैसा दोगुना हो चुका है। 6 महीने में स्टॉक की कीमतों में 288 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बीते एक साल में स्टॉक का दाम 3677 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई बीएसई में 140.54 रुपये है। यह स्टॉक का लाइफटाइम हाई भी है। वहीं, 52 वीक लो लेवल स्टॉक का 3.72 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10153 करोड़ रुपये का है।
दो साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को कंपनी ने 30452 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
पिछले साल हुआ था शेयरों का बंटवारा
कंपनी के शेयरों का बंटवारा बीते साल हुआ था। बीएसई के डाटा के अनुसार मई के महीने में स्टॉक को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।
प्रमोटर्स के पास मामूली हिस्सा
बीएसई के डाटा के अनुसार इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। प्रमोटर्स के पास मामूली हिस्सा ही बचा है। सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अुसार प्रमोटर्स के पास कुल 0.25 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 99.75 प्रतिशत हिस्सा है।
इस कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?
सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय 2.19 करोड़ रुपये थी। एक साल पहले कंपनी की इनकम 98.30 लाख रुपये थी। यानी सालाना आधार पर कंपनी की कमाई में 123 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.20 लाख करोड़ रुपये का रहा है। पिछले वित्त वर्ष में इसी तिमाही में कंपनी को 2.90 लाख रुपये का घाटा हुआ था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।