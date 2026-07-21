Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

4 दिन में 40% तक की उछाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भागने लगा शेयर

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Mrs Bectors Food में सुनील सिंघानिया ने 1 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है
  • 4 कारोबारी दिन में स्टॉक दाम 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है
4 दिन में 40% तक की उछाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भागने लगा शेयर

Mrs Bectors Food पर सुनील सिंघानियां ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने Abakkus invetment managers के जरिए 1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। इस डील के बाद से कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। सोमवार तक यह स्टॉक 4 दिन में 40 प्रतिशत का रिटर्न निवेशकों को दे चुका है।

हर शेयर पर कितना रुपया हुआ खर्च

सुनील सिंघानिया ने फंड कंपनी के जरिए 29,39,588 शेयर Mrs Bectors Food के खरीदे हैं। उन्होंने यह डील 168.97 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से की है। सिंघानिया की फंड कंपनी ने 15 जुलाई को शेयरों को खरीदा था। बता दें, इस डील के दिन ही स्टॉक 1.03 प्रतिशत चढ़ गया था। 16 जुलाई को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13.77 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। 17 जुलाई को स्टॉक 1.87 प्रतिशत गिरा भी था। 15 जुलाई को कंपनी के शेयरों का भाव 166 रुपये पर था। आज यह 210 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

ये भी पढ़ें:Bajaj Auto के नेट प्रॉफिट में 42% का इजाफा, शेयरों में रिएक्शन कैसा?
ये भी पढ़ें:एक टैप और UPI से पैसा ट्रांसफर, इंटरनेट की भी नहीं होगी जरूरत: रिपोर्ट

आज भी कंपनी के शेयरों में उछाल

Mrs Bectors Food के शेयरों की कीमतों में आज यानी मंगलवार को भी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 209.90 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 4.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 219.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचने में सफल रहा था। हालांकि, इसके बाद भी स्टॉक 52 वीक हाई 318.18 रुपये की तुलना में काफी नीचे है।

लॉन्ग टर्म में कैसा रहा है प्रदर्शन?

पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का दाम 32 प्रतिशत लुढ़क गया है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 24.42 प्रतिशत नीचे आया है। हालांकि, तीन साल पहले कंपनी के शेयरों को खरीदने वाले निवेशकों को अबतक 24.93 प्रतिशत का फायदा हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 16.15 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 5 साल में स्टॉक का दाम 135 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 48.39 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है।

ये भी पढ़ें:8% उछला पावर सेक्टर का यह स्टॉक, कीमत 20 रुपये से भी कम

पिछले साल हुआ था शेयरों का बंटवारा

Mrs Bectors Food के शेयरों का बंटवारा बीते साल हुआ था। कंपनी के शेयरों को तब 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था। बता दें, स्टॉक फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.60 रुपये का डिविडेंड मिला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।