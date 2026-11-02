Q2 रिजल्ट के बाद 13% चढ़ा यह स्टॉक, कीमत अब भी 50 रुपये से कम
मुख्य बातें
- 50 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक Motherson Sumi Wiring आज 13 प्रतिशत की छलांग लगाने में सफल रहा
- कंपनी के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद तेजी देखने को मिली है
Motherson Sumi Wiring के शेयरों में आज सोमवार 2 नवंबर को 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद से इस स्टॉक की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई में कंपनी का शेयर आज सोमवार को 38.11 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 13 प्रतिशत की उछाल के बाद 39.89 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। एनएसई के डाटा के अनुसार 1,422.68 लाख शेयरों की खरीद और बिक्री आज हुई है।
कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजे (Motherson Sumi Wiring q2 results)
जुलाई से सितंबर के दौरान इस कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 223 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 35 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी दूसरी तिमाही के दौरान 165 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बता दें, पहली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 145 करोड़ रुपये रहा था। यानी तिमाही दर तिमाही आधार पर भी शुद्ध लाभ में 54 प्रतिशत का इजाफा किया था।
इसके अलावा ऑपरेशनल रेवन्यू 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4504 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का ऑपरेशन्स 2752 करोड़ रुपये रहा था।
एक्सपर्ट की क्या है राय (Motherson Sumi Wiring target price)
एलारा सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने BUY टैग दिया है। जिसका टारगेट प्राइस 42 रुपये सेट किया गया है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है? (Motherson Sumi Wiring share perfromance)
बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इस दौरान स्टॉक का दाम 16 प्रतिशत चढ़ा है। 6 महीने में स्टॉक का दाम 4 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में इस स्टॉक की कीमतों में 17 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 8 प्रतिशत और तीन साल में 0.59 प्रतिशत की गिरावट की देखी गई है।
कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया है। 2025 में स्टॉक एक्स-बोनस ट्रेड किया था। तब 2 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया गया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।