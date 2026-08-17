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21.44% का फायदा, IPO की धमाकेदार लिस्टिंग, GMP काट रहा था गदर

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Molbio Diagnostics IPO listing: इस आईपीओ की लिस्टिंग 21.44 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुई है
  • ग्रे मार्केट की उम्मीद से बेहतर कंपनी ने डेब्यू किया है
Molbio Diagnostics IPO grand listing
Molbio Diagnostics IPO की शेयर बाजारों में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है।

Molbio Diagnostics IPO listing: इस आईपीओ की भी शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई और एनएसई में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 21.44 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 980 रुपये पर हुआ है। मार्केट में आज जारी गिरावट का भी असर इस कंपनी की लिस्टिंग पर नहीं पड़ा है। ग्रे मार्केट से मिल रहे संकेत पहले ही पॉजिटिव लिस्टिंग की ओर इशारा कर रहा था। बता दें, Molbio Diagnostics IPO का प्राइस बैंड 807 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।

3 दिन के ओपनिंग के दौरान Molbio Diagnostics IPO को 70 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 12.97 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में 186 गुना और एनआईआई कैटगरी में 49 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

ये भी पढ़ें:खुलते ही 1200 रुपये पर पहुंचा शेयर, IPO की धमाकेदार लिस्टिंग से निवेशक गदगद

10 अगस्त को ओपन हुआ था आईपीओ

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 939.70 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 25 करोड़ फ्रेश शेयर जारी की है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 92 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। बता दें, आईपीओ 10 अगस्त को खुलेगा। निवेशकों के पास 12 अगस्त तक दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 76 रुपये की छूट दी थी।

एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 7 अगस्त को ओपन हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 281.46 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ये भी पढ़ें:इन सरकारी कर्मचारियों के DA में इजाफा, 2% की हुई बढ़ोतरी

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?

फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान कंपनी की कुल कमाई 840.66 करोड़ रुपये थी। तब कंपनी को 83.54 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की आय 1455 करोड़ रुपये थी। तब शुद्ध लाभ 168 करोड़ रुपये रहा था।इस आईपीओ की भी शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई और एनएसई में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 21.44 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 980 रुपये पर हुआ है। मार्केट में आज जारी गिरावट का भी असर इस कंपनी की लिस्टिंग पर नहीं पड़ा है। ग्रे मार्केट से मिल रहे संकेत पहले ही पॉजिटिव लिस्टिंग की ओर इशारा कर रहा था। बता दें, Molbio Diagnostics IPO का प्राइस बैंड 807 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।

3 दिन के ओपनिंग के दौरान Molbio Diagnostics IPO को 70 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 12.97 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में 186 गुना और एनआईआई कैटगरी में 49 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

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10 अगस्त को ओपन हुआ था आईपीओ

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 939.70 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 25 करोड़ फ्रेश शेयर जारी की है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 92 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। बता दें, आईपीओ 10 अगस्त को खुलेगा। निवेशकों के पास 12 अगस्त तक दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 76 रुपये की छूट दी थी।

एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 7 अगस्त को ओपन हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 281.46 करोड़ रुपये जुटाए थे।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?

फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान कंपनी की कुल कमाई 840.66 करोड़ रुपये थी। तब कंपनी को 83.54 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की आय 1455 करोड़ रुपये थी। तब शुद्ध लाभ 168 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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