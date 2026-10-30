आज IPO पर दांव लगाने का आखिरी दिन, GMP दिखा रहा फायदा; दो दिन में आईपीओ 100% से अधिक सब्सक्राइब
मुख्य बातें
- M.K.Sons Fine Jewels IPO रिटेल निवेशकों के लिए 28 अक्टूबर को खुला था
- आज आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका है
- आईपीओ में ग्रे मार्केट पॉजिटिव नजर आ रहा है
M.K.Sons Fine Jewels IPO पर दांव लगाने का आज आखिरी दिन है। इस आईपीओ को 100 प्रतिशत से अधिक बोलियां मिल चुकी हैं। आईपीओ का साइज 275.40 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ में फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल है। आईपीओ के जरिए कंपनी 1.36 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किया जाएगा। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक 55.08 करोड़ रुपये के शेयर बेच रहे हैं। यह आईपीओ 28 अक्टूबर को खुला था। निवेशकों के पास आज यानी 30 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका है। बता दें, ग्रे मार्केट आईपीओ को लेकर फायदा दिखा रहा है।
आईपीओ 27 अक्टूबर को एंकर निवेशकों के लिए खुला था। एंकर इनवेस्टर्स से कंपनी ने 82.62 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
कितना है प्राइस बैंड (M.K.Sons Fine Jewels IPO Price band)
एम के सन्स फाइन ज्वैल्स आईपीओ का प्राइस बैंड 153 रुपये से 162 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 91 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14742 रुपये का दांव लगाना होगा।
कितना है जीएमपी (M.K.Sons Fine Jewels IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 12.50 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 7.72 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को संकेत दे रहा है। 28 अक्टूबर को जीएमपी 15 रुपये था।
आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी?
कंपनी 152.84 करोड़ रुपये का प्रयोग कंपनी महाराष्ट्र में एक नए शोरूम और गुजरात में मौजूदा शोरूम के विस्तार के लिए प्रयोग करेगी। वहीं, 30 करोड़ रुपये का प्रयोग कंपनी मौजूदा को पूरा या फिर आंशिक तौर पर चुकाने के लिए करेगी। बाकि पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए करेगी।
क्या करती है कंपनी
यह कंपनी 2012 से गोल्ड, डायमंड की ज्वैलरी बेचती है। कंपनी मंगलसूत्र से लेकर अंगूठी तक बेचती है। कंपनी की महाराष्ट्र और गुजरात में 5 रिटेल शोरूम है। मौजूदा समय में कंपनी में 148 पर्मानेंट कर्मचारी हैं।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।