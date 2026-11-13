मिनीरत्न कंपनी के शेयरों को खरीदने की लूट, 20% चढ़ा दाम; PSU को लेकर आई अच्छी खबर
मुख्य बातें
- MSTC के शेयरों की कीमतों में आज 20 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है
- पिछले 9 महीने में स्टॉक का दाम 116 प्रतिशत चढ़ा है
PSU Stock: मिनी रत्न स्टॉक MSTC के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में आज जारी मार्केट की गिरावट के बीच अपर सर्किट लगा है। पिछले 9महीने में इस सरकारी कंपनी के शेयरों का दाम 116 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया है। बता दें, आज शुक्रवार को यह पीएसयू स्टॉक 700 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 783.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।
मजबूत तिमाही नतीजों से गदगद हैं निवेशक
सितंबर तिमाही में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 57.73 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, रेवन्यू पिछले साल की तुलना में इस बार 29.41 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि दूसरे क्वार्टर में कुल 74.92 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 47.50 कोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वहीं, ऑपरेशनल रेवन्यू इस बार 110 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर के दौरान 85 करोड़ रुपये का रेवन्यू हुआ था।
कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43.39 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 73.89 करोड़ रुपये रहा है।
कंपनी का ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन बढ़ा
MSTC ने दी जानकारी मं कहा है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में कुल ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन 54580 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी कोयला के साथ अन्य मिनिरल में भी अपनी संभावनाओं को तलाश रही है।
शेयर बाजार में मजबूत प्रदर्शन (MSTC Share Price)
30 मार्च 2026 को कंपनी के शेयरों का दाम बीएसई में 362 रुपये के स्तर पर था। वहां से स्टॉक ने अबतक निवेशकों को 116 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। यानी 9 महीने कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है।
दो साल में स्टॉक की कीमतों में 34 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 3 साल में शेयरों का दाम 86 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 100 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।