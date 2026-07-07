1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, आज हुआ ऐलान, 52 वीक हाई पर स्टॉक
मुख्य बातें
- Mayank Cattle Food Ltd के शेयर आज मंगलवार को 52 वीक हाई पर पहुंच गए
- कंपनी ने 1 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है
Bonus Share news: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। Mayank Cattle Food Ltd ने बोनस शेयर का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने आज इस बोनस इश्यू की जानकारी शेयर बाजारों को दी है। कंपनी तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जा रहा है।
मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री (Mayank Cattle Food Ltd Bonus share update)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में मयंक कैटल फूड लिमिटेड ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए भी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
आज शेयरों में उछाल (Mayank Cattle Food Ltd Share Price)
बोनस शेयर के ऐलान का असर आज मयंक कैटल फूड लिमिटेड के शेयरों में देखने को मिला है। बीएसई में आज मंगलवार को कंपनी के शेयर बढ़त के साथ 231.10 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 3.89 प्रतिशतक की तेजी के साथ 235.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है।
1 साल में कैसा रहा है प्रदर्शन (Mayank Cattle Food Ltd Share Performance)
बीते 3 महीने के दौरान स्टॉक की कीमतों में 58 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 2026 में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 35 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 2 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 144.25 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 124 करोड़ रुपये का है। बता दें, दो साल में स्टॉक के दाम 16 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
मार्च 2026 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत की है। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत थी। पिछली कई तिमाही से कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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