90% के फायदे के साथ हुई इस IPO की लिस्टिंग, धनतेरस पर हुई धनवर्षा
मुख्य बातें
- Maxwell Engineering Solutions Listing : मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड की 90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ एनएसई में लिस्टिंग हुई है
- लिस्टिंग के बाद स्टॉक की कीमतों में तेजी देखने को मिली है
Maxwell Engineering Solutions Listing: मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस की तुलना में 90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 300.20 रुपये पर लिस्ट हुआ है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 158 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। कंपनी की तरफ से 800 शेयरों का एक लॉट बनाया गया था। निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 252800 रुपये का दांव लगाना पड़ा है।
जिन निवेशकों को कंपनी के दोनों लॉट अलॉट हुए होंगे उनकी इनवेस्टमेंट वैल्यू लिस्टिंग के बाद बढ़कर 480320 रुपये हो गई है। यानी उन्हें 227520 रुपये का फायदा हुआ है। निवेशकों को हर एक शेयर पर 142.20 रुपये का फायदा हुआ है।
लिस्टिंग के बाद भी शेयरों में तेजी (Maxwell Engineering Solutions share performance)
इस आईपीओ की लिस्टिंग के बाद भी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 4 प्रतिशत से अधिक की उछाल के बाद 314.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए थे।
कितना था आईपीओ का साइज
इस आईपीओ का साइज 57.64 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 36.48 लाख नए शेयर जारी किए हैं। बता दें, मौजूदा निवेशकों ने कंपनी के एक भी शेयरों की बिक्री नहीं की थी।
30 अक्टूबर को ओपन हो गया था आईपीओ
3 दिन के ओपनिंग के दौरान आईपीओ को कुल 536.80 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को कुल 556.09 गुना बोलियां मिली थी। वहीं, क्यूआईबी में आईपीओ को 259.45 गुना और एनआईआई में 857.65 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। यह आईपीओ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुला हुआ था।
यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 29 अक्टूबर तक खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 16.18 करोड़ रुपये जुटाए थे।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी
कंपनी आईपीओ से जुटाए 18 करोड़ रुपये का नई मशीनरी, लैब इक्विपमेंट और अन्य सामान खरीदने के लिए करेगी। नई ऑफिस बिल्डिंग और मैन्युफैक्टरिंग फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन में 6.50 करोड़ रुपये का प्रयोग होगा। वहीं, मौजूदा कर्ज को पूरा या आंशिक चुकाने के लिए कंपनी 4.30 करोड़ रुपये का प्रयोग करने जा रही है। वर्किंक कैपिटल में 14 करोड़ रुपये और जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए 7.06 करोड़ रुपये का प्रयोग होगा। इश्यू में हुए खर्च 7.78 करोड़ रुपये को भी यहीं से जुटाए पैसों से एडजस्ट किया जाएगा।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।