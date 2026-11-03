IPO पर दांव लगाने का आखिरी दिन, GMP दिखा रहा हर शेयर पर 80 रुपये का फायदा; ताबड़तोड़ हो रही खरीदारी
मुख्य बातें
- Maxwell Engineering Solutions IPO पर दांव लगाने का आज आखिरी दिन है
- ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 80 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है
Maxwell Engineering Solutions IPO: मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर दांव लगाने का आज आखिरी दिन है। आईपीओ को अबतक 80 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी के आईपीओ की स्थिति काफी मजबूत है। इससे पॉजिटिव लिस्टिंग संकेत अभी से मिलने लगे हैं। बता दें, यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ 30 अक्टूबर को खुला था। निवेशकों के पास आज 3 नवंबर तक दांव लगाने का मौका है।
कितना है प्राइस बैंड (Maxwell Engineering Solutions IPO Price band)
मैक्सवेल इंजीनयरिंग सॉल्यूशंस आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 150 रुपये से 158 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 252800 रुपये का दांव लगाना होगा।
ग्रे मार्केट में मजबूत स्थिति (Maxwell Engineering Solutions IPO GMP)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 80 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी 50 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। इससे पहले 1 नवंबर को कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। बता दें, इस समय यह आईपीओ ग्रे मार्केट में सबसे अच्छी स्थिति में है।
कितना है आईपीओ का साइज (Maxwell Engineering Solutions IPO size)
मैक्सवेल इंजीनियरिंग आईपीओ का साइज 57.64 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 36.48 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। इससे साफ होता है कि मौजूदा निवेशक एक भी शेयरों की बिक्री नहीं करेंगे।
किस कैटगरी में कितना सब्सक्रिप्शन
अबतक इस आईपीओ को 83 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 116 गुना से अधिक बोलियां मिली हैं। वहीं, एनआईआई में आईपीओ 117.95 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है।
यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 29 अक्टूबर को खुला था। कंपनी ने एंकर इनवेस्टर्स से 16.18 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर निवेशकों को जारी 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का ही है। वहीं, बाकि 50 प्रतिशत का लॉक इन पीरियड 90 दिन का है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।