1 दिसंबर को खुल रहा है टायर कंपनी का IPO, एक लॉट में 87 शेयर; चेक करें प्राइस बैंड
मुख्य बातें
- Matangi Rubber IPO रिटेल निवेशकों के लिए 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक खुला रहेगा
- कंपनी ने 87 शेयरों का एक लॉट बनाया है
अगले हफ्ते Matangi Rubber IPO खुलने जा रहा है। निवेशक 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक कंपनी के आईपीओ पर दांव लगा पाएंगे। इस कंपनी के आईपीओ का साइज 125.16 करोड़ रुपये है। कंपनी के आईपीओ में फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 99.10 करोड़ रुपये का शेयर जारी करेगी। वहीं, मौजूदा निवेशक 26.06 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री करेंगे। बता दें, कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 4 दिसंबर को होगा। वहीं, लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में 8 दिसंबर को प्रस्तावित है।
कितना है प्राइस बैंड (Matangi Rubber IPO Price band)
इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। कंपनी ने 87 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14964 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, कंपनी ने सारथी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
किसके लिए कितना हिस्सा
आईपीओ में क्यूआईबी के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित की है। एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।
22 साल पुरानी है कंपनी
इस कंपनी की शुरुआत 2004 में की गई थी। कंपनी टायर, टायर ट्यूब्स आदि का उत्पादन करती है। मौजूदा समय में कंपनी टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स टायर सेगमेंट में काम कर रही है। वहीं, टायर फ्लैप्स कमर्शियल गाड़ियां जैसे ट्रक, बस आदि में प्रयोग करती है।
कंपनी तीन बिजनेस मॉडल पर काम करती है। पहला मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी है। इसके अलावा जॉब वर्क सर्विस सेगमेंट में भी कंपनी का करती है।
कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
देहरादून, उत्तराखंड सहित 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी के पास है। इसमें से दो भींड में स्थित है। बता दें, कंपनी जेके टायर्स के साथ अच्छी पार्टनरशिप में है। 30 जून 2026 तक के डाटा के अनुसार कंपनी में 285 कर्मचारी काम कर रहे थे।
फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी
कर्ज चुकाने के लिए 45 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा। वहीं, वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी 19.06 करोड़ रुपये का उपयोग करेगी। भिंड, मध्य प्रदेश में कंपनी 8.44 करोड़ रुपये का उपयोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए करेगी। बाकि पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों में प्रयोग किया जाएगा।
(डिस्क्लेमर : किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।