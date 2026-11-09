MakeMyTrip की भारतीय सब्सिडियरी लाएगी IPO, सेबी से मिल गई है मंजूरी
मुख्य बातें
- Make MyTrip IPO: मेकमायट्रिप की भारतीय सब्सिडियरी कंपनी को सेबी ने 6 नवंबर को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है
- आईपीओ के जरिए मौजूदा निवेशक भी शेयरों की बिक्री करेंगे
Make MyTrip IPO: नैस्डैक में लिस्टेड ट्रैवेल बुकिंग प्लेटफॉर्म मेकमायट्रिप की भारतीय सब्सिडियरी कंपनी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी मिल गई है। बाजार नियामक की वेबसाइट पर सोमवार को उपलब्ध सूचना से यह जानकारी मिली। आने वाले समय में कंपनी का आईपीओ आ सकता है।
गोपनीय तरीके से कंपनी ने किया था आवेदन
मेकमायट्रिप (इंडिया) लिमिटेड (एमएमटी इंडिया) ने जुलाई में गोपनीय प्रक्रिया के जरिये सेबी के पास मसौदा दस्तावेज जमा किए थे। इन दस्तावेजों की जांच के बाद नियामक ने छह नवंबर को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी।
मौजूदा निवेशक बेचेंगे शेयर
गुरुग्राम हेडक्वार्टर वाली कंपनी ने नैस्डैक को दी गई रेगुलेटरी सूचना में कहा कि प्रस्तावित आईपीओ में उसकी मूल कंपनी मेकमायट्रिप और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सि़डियरी कंपनी इबिबो ग्रुप होल्डिंग्स (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एमएमटी इंडिया के इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल होने की उम्मीद है।
रेगुलेटरी सूचना में कहा गया, 'मेकमायट्रिप को उम्मीद है कि एमएमटी इंडिया का प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम एवं सूचीबद्धता उसकी ब्रांड पहचान बढ़ाएगी और प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी भर्ती बाजार में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा बनाए रखने की उसकी क्षमता को समर्थन देगी।'
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।