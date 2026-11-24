Mahanadi Coalfields IPO 1.52 गुना सब्सक्राइब, GMP पहुंचा जीरो; लिस्टिंग के दिन क्या होगा नुकसान?
मुख्य बातें
- Mahanadi Coalfields IPO के आईपीओ को 1.52 गुना सब्सक्राइब किया गया है
- अब कंपनी की लिस्टिंग पर सबकी निगाह टिकी हुई है
- हालांकि, जीएमपी ने डरा दिया है
महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ (Mahanadi Coalfields IPO) आखिरकार अंतिम दिन पूरा भर ही गया। यह आईपीओ 19 नवंबर को खुला था। कोल इंडिया की कंपनी के इस आईपीओ पर दांव लगाने के लिए 23 नवंबर तक का मौका निवेशकों के पास था। बता दें, ग्रे मार्केट की मौजूदा स्थिति ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।
3 दिन के ओपनिंग के दौरान इस आईपीओ को कुल 1.52 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को कुल 0.48 गुना सब्सक्राइब किया गया। वहीं, क्यूआईबी में 4.95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को कुल 0.66 गुना सब्सक्राइब किया गया है।
महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ का जीएमपी जीरो (Mahanadi Coalfields IPO GMP Today)
ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ की मौजूदा स्थिति काफी खराब है। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की ग्रे मार्केट में सबसे अधिक डिमांड 14 नवंबर को थी। तब जीएमपी 9.25 रुपये था। लेकिन उसके बाद से जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। स्थिति यह आ गई है कि अब यह जीरो हो गया है।
शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट ने भी निवेशकों को चिंता में डाल दिया होगा। अब देखना है कि इस सरकारी कंपनी की लिस्टिंग कैसी होती है।
महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ की कब है लिस्टिंग? (Mahanadi Coalfields IPO listing)
शेयरों का अलॉटमेंट कंपनी की तरफ से 25 नवंबर यानी बुधवार को किया जा सकता है। वहीं, लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में 27 नवंबर को प्रस्तावित है।
कितना है आईपीओ का प्राइस बैंड? (Mahanadi Coalfields IPO price band)
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 129 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 110 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14960 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, आईपीओ के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।
आईपीओ का साइज कितना था?
महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ का साइज 8981.12 करोड़ रुपये था। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित था। जिसकी वजह से मौजूदा निवेशक कोल इंडिया ने 66.18 करोड़ शेयरों की बिक्री की है। बता दें, कोई भी नया शेयर आईपीओ में जारी नहीं किया गया है। जिसकी वजह आईपीओ का कुल पैसा शेयरों की बिक्री करने वाले निवेशकों के पास जाएगा।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।