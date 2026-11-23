कोल इंडिया की कंपनी के IPO से निवेशकों ने बनाई दूरी! बोली के लिए तरस रही है कंपनी, GMP ने भी डराया
मुख्य बातें
- Mahanadi Coalfields IPO के आईपीओ को अबतक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है
- बाजार में कंपनी 100 प्रतिशत आज तीसरे दिन की सुबह तक बोली नहीं प्राप्त कर पाई थी
- ग्रे मार्केट में भी कंपनी के आईपीओ की स्थिति खराब है
कोल इंडिया की कंपनी Mahanadi Coalfields IPO को पहले दो दिन में बहुत ही सुस्त रिस्पॉन्स निवेशकों से मिला है। आईपीओ पहले दो दिन में 50 प्रतिशत भी नहीं भर पाया था। ग्रे मार्केट में भी कंपनी के आईपीओ की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां भी आईपीओ संघर्ष कर रहा है। बता दें, इस सरकारी कंपनी का आईपीओ 19 तारीख को खुला था। निवेशकों के पास 23 नवंबर तक यानी आज भर का मौका और है। अब देखना है कि शाम तक आईपीओ पूरा भर भी पाता है या नहीं।
कितना हुआ है सब्सक्राइब
आज सुबह मिली बोलियों को अगर देख लें तो अबतक कुल 0.52 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 0.28 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। वहीं, क्यूआईबी में 1.37 गुना और एनआईआई कैटगरी में 0.23 गुना सब्सक्राइब किया गया है। बता दें, यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 18 नवंबर को ही ओपन हो गया था। एंकर इनवेस्टर्स से कंपनी ने 2295.25 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 8981.12 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी की प्रमोटर कोल इंडिया 66.18 करोड़ शेयरों की बिक्री कर रहे हैं। बता दें, यह एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।
महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ का प्राइस बैंड कितना (Mahanadi Coalfields IPO Price band)
इस आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 129 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। वहीं, 110 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14960 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 6 रुपये की छूट दी है। उनके लिए 33091815 शेयर रिजर्व रखे गए हैं।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को कंपनी ने आईपीओ के लिए लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
ग्रे मार्केट में स्थिति कमजोर (Mahanadi Coalfields IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 0.70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से आईपीओ के जीएमपी में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है। बता दें, आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 9.25 रुपये रहा है।
30 जून 2026 तक के डाटा के अनुसार महानदी कोलफिल्ड्स के पास कुल 17 खद्दानें थी। जिसमें से 14 ओपन और 3 अंडरग्राउंड खदान थी। कंपनी के पास कुल 20526 पर्मानेंट कर्मचारी 30 सितंबर 2026 तक थे।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।