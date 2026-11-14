एक और सरकारी कंपनी का आ रहा है IPO, ग्रे मार्केट में अभी से फायदा
मुख्य बातें
- Mahanadi Coalfields ने आईपीओ के लिए आवदेन कर दिया है
- कंपनी का आईपीओ 19 नवंबर को खुल सकता है
- ग्रे मार्केट अभी से पॉजिटिव दिखा रहा है
कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी Mahanadi Coalfields ने आईपीओ के लिए RHP फाइल कर दिया है। इस आईपीओ के जरिए देश के सबसे बड़े कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी पर दांव लगाने का मौका मिलेगा। बता दें, इस कंपनी का आईपीओ 19 नवंबर को खुल सकता है। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है।
1-मौजूदा निवेशक बेच रहे हैं शेयर
इस आईपीओ के जरिए मौजूदा निवेशक 661836300 शेयरों की बिक्री करेंगे। कोई भी फ्रेश शेयर आईपीओ के जरिए कंपनी जारी नहीं करेगी। यानी आईपीओ से जुटाया हुआ पैसा निवेशकों के पास जाएगा। बता दें, कंपनी के आईपीओ का वैल्यूएशन 83000 करोड़ रुपये से 90000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।
2- कब से कब तक खुलेगा आईपीओ
यह आईपीओ 19 नवंबर से 23 नवंबर तक खुल सकता है। एंकर निवेशकों को 18 नवंबर को दांव लगाने का मौका मिल सकता है। शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर और लिस्टिंग 27 नवंबर को होगी।
3- ग्रे मार्केट में आईपीओ को लेकर हलचल
मौजदा सयम में आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में हलचल देखने को मिल रहा है। आज Mahanadi Coalfields IPO का जीएमपी 12.50 रुपये है। बता दें, जीएमपी से संकेत मिलता है कि लिस्टिंग कैसी होगी। हालांकि, ग्रे मार्केट संभावित लिस्टिंग की गारंटी नहीं देता है।
4- किसके लिए कितना हिस्सा
आईपीओ में कुल 50 प्रतिशत हिस्सा क्यूआईबी के लिए आरक्षित है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा और रिटेल निवेशकों के लिए 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।
5- कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी
Mahanadi Coalfields IPO का ऑपरेशनल रेवन्यू वित्त वर्ष 2026 के दौरान 30549.59 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले कंपनी का रेवन्यू 31353.02 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 10677.74 करोड़ रुपये रहा था।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, BoB कैपिटल मार्केट्स, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।