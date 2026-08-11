5 टुकड़ों में शेयरों का बंटवारा, 1 साल में 100% का रिटर्न, आज 20% बढ़ा स्टॉक का भाव
मुख्य बातें
- Lumax Auto Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- इस स्टॉक के दाम में पिछले एक साल में 100% की उछाल दर्ज की चा चुकी है
Multibagger Stocks: मल्टीबैगर स्टॉक Lumax Auto Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में आज 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। अप्रैल से जून के दौरान कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी दर्ज की गई है। बता दें, आज मंगलवार को इस कंपनी के शेयर बीएसई में 1780.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 2088.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। इस स्टॉक का बीएसई में 52 वीक लो लेवल 991 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8081 करोड़ रुपये का है।
सालाना आधार पर 83% बढ़ा प्रॉफिट
कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार पहली तिमाही के दौरान कुल 99 करोड़ रुपये का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में Lumax Auto को 54 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पहले क्वार्टर के दौरान कुल रेवन्यू 1364 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़ा है। पिछली बार कुल 1026 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, EBITDA में सालाना आधार पर 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
1 साल में 100% का रिटर्न
कंपनी के शेयरों की कीमतों में लॉन्ग टर्म मे अच्छा रिटर्न दिया है। 1 महीने में यह स्टॉक 39 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 2026 में स्टॉक की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, एक साल में पोजीशनल निवेशकों को इस स्टॉक में इनवेस्टमेंट करने पर 100 प्रतिशत का लाभ हुआ है।
दो साल में Lumax Auto Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में 267 प्रतिशत और तीन साल में 433 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 1231 प्रतिशत का लाभ हुआ है। बता दें, 10 साल में पोजीशनल निवेशकों कंपनी के शेयरों पर 2501 प्रतिशत का फायदा हो चुका है।
5 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर
इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में हो चुका है। 2018 में कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर आ गया है। बता दें, पिछले हफ्ते 6 अगस्त को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 5.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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