LIC का शेयर 8% तक लुढ़का, सरकार बेच रही 6.5% हिस्सा, आज से OFS खुला
मुख्य बातें
- LIC OFS: सरकार एलआईसी में 6.5 प्रतिशत हिस्सा बेच रही है
- इस खबर के आने के बाद आद मंगलवार को स्टॉक करीब 8 प्रतिशत लुढ़का है
LIC OFS: सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आज देखने को मिली है। इस बिकवाली के पीछे की वजह सरकार की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। बीमा कंपनी का 6.5 प्रतिशत हिस्सा इस बार सरकार बेचने जा रही है। बता दें, एलआईसी का शेयर आज बीएसई में गिरावट के साथ 393.10 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में स्टॉक का दाम 7.9 प्रतिशत की गिरावट के बाद 390.70 रुपये के लेवल पर आ गया।
31000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास कर रही सरकार (LIC offer for share price)
नॉन रिटेल इनवेस्टर्स के लिए मंगलवार को और रिटेल निवेशकों के लिए बुधवार को खुलेगा। पूर्ण सब्सक्रिप्शन मिलने पर और बोली की न्यूनतम कीमत के आधार पर 82.22 करोड़ से अधिक शेयर या 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को लगभग 31,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
इस ऑफर फार सेल के लिए 382 रुपये प्रति शेयर न्यूनतम कीमत तय की गई है। बता दें, सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई 424.35 रुपये के स्तर पर था। ओएफएस का रेट सोमवार की क्लोजिंग की तुलना में 10 प्रतिशत सस्ता है।
सरकार को क्यों बेचना पड़ रहा है हिस्सा (LIC Latest news)
इस हिस्सेदारी बिक्री से एलआईसी को मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की आवश्यकता को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी। सेबी ने एलआईसी को न्यूनतम 10 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने के लिए 16 मई, 2027 तक का समय दिया था। इस समय एलआईसी में सरकार की 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है? (LIC Share Price)
बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4.53 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 1 साल में एलआईसी के शेयरों का दाम 10.95 प्रतिशत लुढ़क गया है। दो साल में सरकारी बीमा कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, तीन साल में स्टॉक का दाम 21 प्रतिशत बढ़ा है।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी (LIC Dividend updates)
2025 में कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। 2026 में कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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