LIC का इन 6 कंपनियों के शेयरों में गिरावट की वजह से डूब गए 38000 करोड़ रुपये, लिस्ट में वेदांता भी
मुख्य बातें
- LIC Holdings: एलआईसी की होल्डिंग कई दिग्गज कंपनियों में है
- लेकिन पिछले क्वार्टर में इन्हीं 6 कंपनियों के शेयरों में गिरावट की वजह से एलआईसी को शेयर बाजार में 38000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है
LIC Holdings: इस समय शेयर बाजार में काफी उतार और चढ़ाव वाला समय चल रहा है। जिसकी वजह से निवेशकों को नुकसान हो रहा है। एलआईसी के पोर्टफोलियो में शामिल कई कंपनियों के शेयर पहली तिमाही के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। जिसकी वजह से सरकारी बीमा कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें, जिन कंपनियों की वजह से एलआईसी को नुकसान हुआ है उसमें वेदांता, इंफोसिस आदि है।
1- इंफोसिस के शेयरों में गिरावट की वजह से एलआईसी की होल्डिंग वैल्यू 10229 रुपये गिर गई। 30 जून तक के डाटा के अनुसार एलआईसी के पास इंफोसिस के 43895 करोड़ रुपये के शेयर था। बता दें, आईटी स्टॉक 20 प्रतिशत लुढ़क चुका है।
2- वेदांता लिमिटेड ने भी एलआईसी को झटका दिया है। यह स्टॉक 57.12 प्रतिशत लुढ़क चुका है। कंपनी में एलआईसी की होल्डिंग 4996 करोड़ रुपये रह गई है। 31 मार्च 2026 को यह 12109 करोड़ रुपये थी। पहली तिमाही में इस कंपनी की वजह से एलआईसी को 7113 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
3- ओएनजीसी
सरकारी कंपनी ने भी एलआईसी को झटका दिया है। 31 मार्च 2026 तक ओएनजीसी में एलआईसी के इनवेस्टमेंट की वैल्यू 36461 करोड़ रुपये था। जोकि 30 जून को गिरकर 29413 करोड़ रुपये हो गई। यानी 7048 करोड़ रुपये की गिरावट देखने को मिली है।
4- टीसीएस
टाटा ग्रुप की कंपनी ने पहली तिमाही में एलआईसी के 6504 करोड़ रुपये डुबो दिए। 31 मार्च को सरकारी बीमा कंपनी की होल्डिंग वैल्यू 47073 प्रतिशत थी। लेकिन टीसीएस के शेयरों में 13 प्रतिशत की गिरावट की वजह से एलआईसी का 6504 करोड़ रुपये डूब गया।
5- HCL
इस आईटी कंपनी की वजह से पहले तिमाही में एलआईसी को 4604 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कंपनी में मार्च तक एलआईसी के शेयरों की होल्डिंग 25393 करोड़ रुपये थी। जोकि अब घटकर 20789 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस आईटी कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशत लुढ़का है।
6- रिलायंस इंडस्ट्रीज
दिग्गज कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन पहली तिमाही में अच्छा नहीं रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों का दाम इस दौरान 3.72 प्रतिशत गिरा है। जिसकी वजह से एलआईसी के द्वारा होल्ड किए जाने वाले शेयरों की वैल्यू 3152 करोड़ रुपये घट गई। मार्च में कंपनी के शेयरों की होल्डिंग वैल्यू 121548 करोड़ रुपये थी। यह घटकर 118396 करोड़ रुपये 30 जून को हो गई।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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