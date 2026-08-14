10% के करीब चढ़ा इस नई लिस्टेड कंपनी का शेयर, एक्सपर्ट्स को और तेजी की उम्मीद
मुख्य बातें
- LG Electronics India Ltd Share Price: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों की कीमतों में आज करीब 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- एक्सपर्ट्स कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को बुलिश हैं
LG Electronics India Ltd Share Price: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों की कीमतों में आज करीब 10 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है। कंपनी ने कल गुरुवार को पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। जिसकी वजह से आज शुक्रवार को शेयरों में इस तरह की हलचल देखी जा रही है। बता दें, आज शुक्रवार को एलजी के शेयर बीएसई में 1610.60 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 9.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 1732 रुपये के स्तर पर पहुंच गए थे। कंपनी का 52 वीक हाई 1735.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1300.40 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.16 लाख करोड़ रुपये का है।
एक्सपर्ट्स बुलिश (LG Electronics India target price)
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग इस स्टॉक को दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 1885 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि गुरुवार की क्लोजिंग की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि पहली तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजों के पीछे की वजह होम एंटरटेनमेंट बिजनेस में शानदार प्रदर्शन है।
ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने भी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों के लिए BUY टैग दिया है। इस एक्सपर्ट का मानना है कि स्टॉक 1815 रुपये के टारगेट प्राइस तक पहुंच सकता है।
कंपनी को कितना हुआ है प्रॉफिट (LG Electronics Q1 Results)
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (एलजीईआई) का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही में 27.2 प्रतिशत बढ़कर 652.86 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 513.25 करोड़ रुपये था।
एलजीईआई ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 15.5 प्रतिशत बढ़कर 7,233.35 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,262.94 करोड़ रुपये थी। बता दें, कंपनी का कुल खर्च पहली तिमाही में 14.25 प्रतिशत बढ़कर 6,450 करोड़ रुपये हो गया।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?
बीते एक महीने में एलजी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक का दाम 14 प्रतिशत बढ़ा है। 2026 में शेयरों को खरीदने वाने इनवेस्टर्स को अबतक 16 प्रतिशत का फायदा हुआ है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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