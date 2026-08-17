आज से खुल गया ज्वैलरी बेचने वाली मजबूत कंपनी का IPO, GMP दिखा रहा 29 रुपये का फायदा
मुख्य बातें
- Lalithaa Jewellery Mart IPO आज यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है
- ग्रे मार्केट में आईपीओ की स्थिति काफी मजबूत है
Lalithaa Jewellery Mart IPO आज यानी 17 अगस्त को खुल रहा है। निवेशकों के पास इस मेनबोर्ड आईपीओ पर 19 अगस्त तक दांव लगाने का मौका है। आईपीओ का साइज 1700 करोड़ रुपये का है। कंपनी 5.97 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, मौजूदा निवेशक 500 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फार सेल के जरिए बेच रहे हैं।
क्या है प्राइस बैंड
Lalithaa Jewellery Mart IPO का प्राइस बैंड 190 रुपये से 201 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 74 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14874 रुपये का दांव लगाना होगा। आईपीओ के लिए आनंद राठी एडवाइजर्स लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आईपीओ ने रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में प्रस्तावित है।
कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 19 रुपये की छूट दी है।
किसके लिए कितना हिस्सा
क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा और एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत रिजर्व रहेगा।
ग्रे मार्केट में स्थिति अच्छी
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 29.50 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी 14.68 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। इस आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 17 रुपये और अधिकतम जीएमपी 41 रुपये प्रति शेयर है।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी
34.55 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी 10 नए स्टोर में फर्नीचर, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि कार्यों के लिए करेगी। वहीं, 998.68 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी नए स्टोर बनाने के लिए करेगी। बाकि बचे पैसों का जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 97.72 प्रतिशत थी। जोकि आईपीओ के बाद 82.85 प्रतिशत हो जाएगी।
क्या करती है कंपनी
यह एक ज्वैलरी बेचने वाली रिटेल कंपनी है। कंपनी के पास 51 शहरों में 61 स्टोर हैं। मौजूदा समय मे कंपनी के स्टोर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पुडुचेरी में है। इस कंपनी का कुल ऑपरेशनल एरिया 650881 स्कावयर फीट का है।
कंपनी सिल्वर, डायमंड और गोल्ड के प्रोडक्ट्स बेचती है। बता दें, मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार इस कंपनी के पास कुल 7059 कर्मचारी थे।
वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 में कुल 25039.80 करोड़ रुपये का रेवन्यू रहा था। इसमें कंपनी को 1009.82 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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