बाजार में गिरावट के बीच डटकर खड़ा है स्टॉक, 20% उछला दाम, तेजी की वजह क्या?
मुख्य बातें
- Kross ltd share price: क्रॉस लिमिटेड के शेयरों में आज सोमवार, 19 अक्टूबर को अपर सर्किट लगा है
- 20 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का दाम 52 वीक हाई पर पहुंच गया
Stock in News: घरेलू शेयर बाजार में भले ही आज भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक स्टॉक के शेयरों को खरीदने की होड़ सी मची हुई है। हम बात कर रहे हैं क्रॉस लिमिटेड की। कंपनी के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। जिसके बाद स्टॉक का दाम 20 प्रतिशत चढ़ गया। बता दें, बीएसई में स्टॉक 311.05 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 326.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह बीएसई में स्टॉक 52 वीक हाई भी है।
तिमाही नतीजों से निवेशक हुए गदगद (Kross Q2 Results)
कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि सितंबर तिमाही के दौरान कुल 235.09 करोड़ रुपये का रेवन्यू रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 79.60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 130.92 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी का EBITDA दूसरी तिमाही में 30.60 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर इसमें 143.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल यह 8.08 करोड़ रुपये रहा था।
पहली छमाही में क्या थी स्थिति
कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार पहली छमाही में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशनल) 419.43 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर 55.20 प्रतिशत यह बढ़ा है। एक साल पहले कंपनी का रेवन्यू पहली छमाही में 270.28 करोड़ रुपये रहा था।
क्या करें निवेशक? (Kross shares target price)
माई एडवायजर अल्फा के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले कहते हैं कि मौजूदा निवेशक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। भोसले के अनुसार अगला रेसिस्टेंस लेवल 340 रुपये है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Kross shares perforamance)
इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। 3 महीने में स्टॉक की कीमतों में 58 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं एक साल में स्टॉक का दाम 69 प्रतिशत बढ़ा है। दो साल में शेयरों की कीमतों में 61 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 68.57 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 31.43 प्रतिशत है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।