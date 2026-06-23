1 पर 10 शेयर फ्री, कल एक्स-बोनस ट्रेड करेगी कंपनी, फायदा उठाने का आखिरी मौका आज
मुख्य बातें
- Kotyark Industries Ltd के शेयर कल 24 जून को एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे
- कंपनी की तरफ से 10 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा
Bonus Share News: Kotyark Industries Ltd की तरफ से पहली बार निवेशकों बोनस शेयर दिया जा रहा है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 10 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट तय की है। वो कल यानी 24 जून 2026 है। जिन निवेशकों को बोनस शेयर का फायदा उठाना है उन्हें आज ही कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। बता दें, मंगलवार को कंपनी के शेयरों में तेजी है।
कल एक्स-बोनस ट्रेड करेगी कंपनी (Kotyark Industries Ltd Bonus Share Record date)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Kotyark Industries Ltd ने बताया है कि 1 शेयर पर योग्य निवेशकों के लिए 10 शेयर बोनस दिया जाएगा। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए पहले ही 24 जून की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय कर दिया था। यानी जिन निवेशकों का नाम कल बुधवार को कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ होगा।
क्या होता है रिकॉर्ड डेट
यह वह तारीख है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड बुक को देखती है। रिकॉर्ड डेट से एक कारोबारी दिन पहले निवेशकों को शेयर खरीदना होता है। जिससे वो बोनस शेयर, डिविडेंड आदि का लाभ उठा सकें।
आज कंपनी के शेयरों में उछाल
बीएसई में आज Kotyark Industries Ltd के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 4 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 464.45 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। यह कंपनी का इंट्रा-डे हाई है। कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई 467 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 318.30 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 470 करोड़ रुपये का है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
बीते एक हफ्ते में स्टॉक का दाम 13 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, दो हफ्ते में 12 प्रतिशत का रिटर्न यह स्टॉक दिया है। बता दें, तीन महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 19 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। बीते 6 महीने में स्टॉक 81 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।
Kotyark Industries Ltd की लिस्टिंग 2021 में हुई थी। तब से अबतक स्टॉक का दाम 400 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।