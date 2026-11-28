इस कंपनी को मिला 1407 करोड़ रुपये का नया काम, सोमवार को फोकस में रहेगा शेयर
मुख्य बातें
- KEC International को 1407 करोड़ रुपये का काम मिला है
- आज शनिवार को कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है
केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड (KEC International) को 1407 करोड़ रुपये का नया काम मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार यह काम कंपनी को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड केबल्स बिजनेस में मिला है। बता दें, शेयर बाजार के साथ कंपनी ने यह जानकारी आज, 28 नवंबर को साझा किया है।
कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्हें अफ्रीका में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर में 220/110/30 kV का सबस्टेशन का काम भी शामिल है। इसके अलावा एक भारतीय डेवलपर्स ने कंपनी को 765 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन का भी काम दिया है। बता दें, कंपनी ने केबल्स और कंडक्टर्स बिजनेस को भारत के साथ-साथ विदेशों में विस्तार दिया है।
इस कंपनी का आर्थिक स्थिति कैसी है? (KEC International Q2 Results 2026)
सितंबर तिमाही के दौरान केईसी इंटरनेशनल को कुल नेट प्रॉफिट 161 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 29.70 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 81.60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि, रेवन्यू के मोर्चे पर दूसरी तिमाही में कंपनी को झटका लगा है। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान केईसी इंटरनेशनल का कुल रेवन्यू 5468 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 10.20 प्रतिशत गिर चुका है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 6091 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (KEC International Share Performance)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में कंपनी के शेयरों का दाम 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 292.65 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयरों का दाम 11 प्रतिशत गिरा है। 3 महीने में स्टॉक की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों का पोर्टफोलियो 58 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है। दो साल में यह गिरावट और बड़ी हो गई है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 71 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 3 साल में स्टॉक के दाम 49 प्रतिशत घटा है। बता दें, 10 साल में केईसी इंटरनेशनल के शेयरों में 109 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। लेकिन यह सेंसेक्स के 216 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी कम है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।