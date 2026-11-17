2 दिन में 22% गिरा कंपनी का शेयर, एक्सपर्ट को तेजी की उम्मीद; दिया BUY टैग
मुख्य बातें
- Kaynes Technology के शेयरों की कीमतों में दो दिन में 22 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है
- इस गिरावट के बाद जेफरिज स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर बुलिश है
घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बीच Kaynes Technology के शेयरों की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। दो दिन में स्टॉक का दाम 16 प्रतिशत लुढ़क गया है। हालांकि, इसके बाद भी स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर जेफरिज बुलिश है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है इस स्टॉक की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, बीएसई में स्टॉक का आज 2979.90 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में स्टॉक का दाम 2851 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया। बाजार के बंद होने के समय स्टॉक का दाम 3.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ बीएसई में 2859.90 रुपये के स्तर पर था।
ब्रोकरेज बुलिश (Kaynes Technology target price)
जेफरिज ने Kaynes Technology के लिए BUY टैग दिया है। इस ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस को 4480 रुपये से घटाकर 3625 रुपये कर दिया है। बता दें, सोमवार को कंपनी के शेयर 12 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ है।
कंपनी की दूसरी तिमाही का नतीजा कैसा? (Kaynes Technology Q2 Results)
Kaynes Technology ने दी जानकारी में बताया है कि दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 39.80 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 115.70 करोड़ रुपये रहा था। प्रॉफिट भले ही गिरा हो लेकिन रेवन्यू में इजाफा हुआ है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का रेवन्यू 952.50 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 912.10 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के आय में 4.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
30 सितंबर 2026 तक कंपनी के पास कुल 10652.20 करोड़ रुपये ऑर्डर था। जोकि पिछले साल की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।
शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है कंपनी
Kaynes Technology के शेयर लगातार स्टॉक में संघर्ष कर रहे हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक की कीमतों में 12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। एक साल में स्टॉक का दाम 54 प्रतिशत गिर चुका है। दो साल में स्टॉक का दाम 48 प्रतिशत गिरा है। तीन साल में पोजीशनल निवेशकों को 14 प्रतिशत का लाभ मिला है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 25 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।