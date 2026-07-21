इस बैंकिंग स्टॉक में 10% की तेजी, Q1 रिजल्ट के बाद शेयर खरीदने की मची होड़
मुख्य बातें
- Karur Vysya Bank के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- बैंक का नेट प्रॉफिट 45 प्रतिशत बढ़ा गया है
Karur Vysya Bank के शेयरों में आज मंगलवार को 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल तिमाही नतीजों की वजह से दर्ज की गई है। भले ही बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है।
बीएसई में Karur Vysya Bank का शेयर आज बढ़त के साथ 308 रुपये के स्तर पर बीएसई में खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 333 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह बैंक के शेयरों के 52 वीक हाई 343.55 रुपये के बेहद करीब है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 201.80 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 31648 करोड़ रुपये का है।
बैंक के नेट प्रॉफिट में 45 प्रतिशत का इजाफा (Karur Vysya Bank Q1 Results 2026)
Karur Vysya Bank ने दी जानकारी में बताया है कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 756 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 44.92 प्रतिशत बढ़ गया है। नेट इनटरेस्ट मार्जिन 48 प्वाइंट की बढ़ोतरी हासिल करने में सफल रहा है। लोन बुक भी सालाना आधार पर 17.13 प्रतिशत बढ़ गया है।
शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा है?
बीते एक महीने के दौरान बैंक के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 29 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में स्टॉक का दाम 47 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 90 प्रतिशत और तीन साल में 209 प्रतिशत बढ़ा है।
पिछले 5 साल से Karur Vysya Bank के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 700 प्रतिशत का फायदा हुआ है।
2025 में बैंक ने दिया था बोनस शेयर
पिछले साल Karur Vysya Bank के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को 5 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर बैंक की तरफ से दिया गया था। बता दें, आने वाली 24 तारीख को बैंक के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। इस बार बैंक की तरफ से एक शेयर पर 2.60 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इससे पहले 2025 में बैंक ने एक शेयर पर 2.60 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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