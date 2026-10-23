रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाला स्टॉक आज दिन में 6% लुढ़का, क्या रही वजह
मुख्य बातें
- रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाला स्टॉक Karur Vysya Bank का शेयर आज दिन में 6 प्रतिशत से अधिक टूट गया
- स्टॉक मुनाफावसूली का शिकार हो गया है
- इस बैंक में मुकुल अग्रवाल की भी हिस्सेदारी है
Karur Vysya Bank के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला का निवेश है। इनके अलावा कंपनी में मुकुल अग्रवाल ने भी पैसा लगाया है। बता दें, सोमवार को कंपनी का शेयर 390.45 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था।
आज बीएसई में बैंक का मामूली तेजी के साथ 357.65 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में बैंक के शेयरों का दाम 330.65 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया। मार्केट के बंद होने के समय पर इस स्टॉक की कीमत 335.45 रुपये थी। बता दें, Karur Vysya Bank के शेयरों का 52 वीक लो लेवल 236.85 रुपये है। बैंक का मार्केट कैप 32210 करोड़ रुपये का है।
आज क्यों लुढ़का शेयर (Karur Vysya Bank stock falls)
शेयर बाजार से जुड़े एक्सपर्ट के अनुसार रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाला स्टॉक आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गया। इसके अलावा सेकेंड्री मार्केट में भी गिरावट का असर बैंक के शेयरों में साफ देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स ने मौजूदा निवेशकों को इनवेस्टमेंट से बाहर ना निकलने की सलाह दी है।
च्वाइस ब्रोकिंग से जुड़े एक्सपर्ट सुमित बगाडिया कहते हैं कि अगर स्टॉक 360 रुपये के स्तर को क्रॉस करने में सफल हुआ तो यह शॉर्ट टर्म में 390 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि निवेशक 320 रुपये के स्तर पर और खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने 300 रुपये के स्तर को स्टॉप लॉस मेंटेंन करने को कहा है।
दिग्गजों के पास कितना हिस्सा
बैंक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार रेखा झुनझुनवाला के पास बैंक का 35983516 शेयर हैं। उनकी बैंक में कुल हिस्सेदारी 4.50 प्रतिशत की है। वहीं, मुकुल अग्रवाल के पास 1 लाख शेयर Karur Vysya Bank का है। उनके पास कुल 1.25 प्रतिशत हिस्सा है। आशीष धवन के पास 1.30 प्रतिशत बैंक का हिस्सा है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा (Karur Vysya Bank share performance)
आज भले ही बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी 2026 में स्टॉक की कीमतों में 24 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का दाम 36 प्रतिशत बढ़ा है।
दो साल में इस बैंक के शेयरों की कीमतों में 87 प्रतिशत और तीन साल में 185 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। 5 साल से बैंक के शेयरों को होल्ड किए हुए निवेशकों को अबतक 695 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।