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सोने-चांदी का कारोबार करने वाली कंपनी के शेयरों का दाम 1 महीने में 70% बढ़ा, आज 5% की तेजी

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Kalyan Jewellers India के शेयरों का दाम आज 5 प्रतिशत चढ़ा है
  • पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 70 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की गई है
Kalyan Jewellers share jumps 5 percent today check
Kalyan Jewellers के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Kalyan Jewellers India Ltd Share Price: कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 70 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की गई है। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। टारगेट प्राइस आज के इंट्रा-डे हाई से तुलना में 200 रुपये से अधिक है।

52 वीक हाई के करीब पहुंचा कल्याण ज्वैलर्स का शेयर

बीएसई में स्टॉक का दाम 605 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में स्टॉक 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 629.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कल्याण ज्वैलर्स का 52 वीक हाई 649 रुपये और 52 वीक लो लेवल 327.15 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 64133 करोड़ रुपये का है।

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830 रुपये का टारगेट प्राइस सेट (Kalyan Jewellers India target price)

ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों के लिए 830 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। एक्सपर्ट ने BUY टैग दिया है। जेफरिज ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के फ्रेंचाइजी मॉडल खास तौर पर दक्षिण भारत के बाहर विस्तार करने को रेंखाकित किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि भले ही कंपनी की उपस्थिति विदेशों में भी है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी के मुख्य बाजार भारत ही बना रहेगा।

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मोतीलाल ओसवाल से जुड़े एक्सपर्ट रुचित जैन का कहना है कि 560 रुपये का प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर स्टॉक 650 रुपये के स्तर को क्रॉस करने में सफल हुआ तो यह 700 रुपये से 720 रुपये के लेवल तक पहुंच सकता है।

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Bonanza से जुड़े एक्सपर्ट विराट ने कहा है कि 615 रुपये से 620 रुपये के स्तर पर इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट ने 560 रुपये के लेवल को स्टॉप लॉस और 700 रुपये के स्तर को टारगेट सेट किया है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?

ज्वैलरी कंपनी का जून तिमाही के दौरान 348.70 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल्याण ज्वैलर्स का ऑपरेशनल रेवन्यू 45.70 प्रतिशत सालाना आधार पर बढ़ा है। इस बार कंपनी की आय 7268.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 10588.90 करोड़ रहा है।

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बता दें, बीते एक साल में कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों का दाम करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। दो साल में यह स्टॉक 14.82 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल स्टॉक 827 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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