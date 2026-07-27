30 जुलाई से खुल रहा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट अभी से डरा रहा, चेक करें कीमत
मुख्य बातें
- IPO News: Juniper Green Energy का आईपीओ 30 जुलाई को खुल रहा है
- कंपनी के आईपीओ की ग्रे मार्केट में स्थिति अच्छी नहीं है
- आज प्राइस बैंड का ऐलान किया गया है
IPO News: 30 जुलाई 2026 को रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी Juniper Green Energy का आईपीओ खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ निवेशकों के लिए 3 अगस्त तक खुला रहेगा। कंपनी ने सोमवार को प्राइस बैंड का भी ऐलान कर दिया है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 214 रुपये से 225 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। बता दें, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर कोई उत्साह नहीं है।
Juniper Green Energy ने आईपीओ के लिए 66 शेयरों का एक लॉट बनाया है। बता दें, एंकर निवेशक कंपनी के आईपीओ पर 29 जुलाई को दांव लगा पाएंगे।
किसके लिए आईपीओ में कितना हिस्सा
इश्यू का 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के आरक्षित रहेगा। 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के रिजर्व है। एनआईआई के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। यह मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। मौजूदा निवेशक एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी
कंपनी आईपीओ से जुटाए 683.24 करोड़ रुपये का उपयोग मौजूदा उधारी को चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा 728.69 करोड़ रुपये का उपयोग सब्सिडियरी के लिए किया जाएगा। वहीं, अन्य बचा पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए होगा। इस आईपीओ का साइज 1800 करोड़ रुपये का है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स, जेएम फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक को बुर रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। केफिन टेक्नोलॉजी को कंपनी ने रजिस्ट्रार बनाया है।
15 साल पुरानी है कंपनी (Juniper Green Energy IPO details)
इस कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। Juniper Green Energy सोलर, विंड, विंड सोलर हाइब्रिड के साथ-साथ बैटरी से जुड़ा काम भी करती है। 30 जून 2026 तक के डाटा के अनुसार कंपनी के पास कुल 7910.20 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो था।
ग्रे मार्केट में सुस्त है चाल (Juniper Green Energy GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में बीते कई दिनों से कोई भी हलचल नहीं है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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