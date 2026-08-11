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जुलाई में 50 रुपये का डिविडेंड, अगस्त में कर दिया शेयरों को 10 हिस्सों में बांटने का ऐलान, बुधवार को रखिए नजर

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Stock Split News: JSW Dulux के शेयरों का बंटवारे का आज तिमाही नतीजों के साथ ऐलान हो गया है
  • कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा
JSW Dulux stock split into 10 parts check details
JSW Dulux के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है।

Stock Split News: JSW Dulux ने शेयरों के बंटवारे का ऐलान आज मंगलवार को किया है। कंपनी की तरफ पहली तिमाही के नतीजों की जानकारी आज साझा की गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार पेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट 12.42 प्रतिशत गिरा है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 79.70 करोड़ रुपये रहा है। जोकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 91 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी के शेयर पिछले महीने ही अभी एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

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10 टुकड़ों में बंटने जा रहा है स्टॉक

कंपनी ने पहली तिमाही के नतीजों के साथ-साथ स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि बोर्ड ने 10 टुकड़ों में शेयरों को बांटने का फैसला किया है। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रतिशत हो जाएगी।

JSW Dulux के रेवन्यू में भी गिरावट

कंपनी के रेवन्यू में भी गिरावट पहली तिमाही के दौरान देखने को मिली है। अप्रैल से जून के दौरान कुल रेवन्यू 965करोड़ रुपये रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 993.10 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 14.40 प्रतिशत गिरा है।

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आज कंपनी के शेयरों में उछाल

बीएसई में यह स्टॉक आज 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 3157.10 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5.34 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 8.60 प्रतिशत तक नीचे गिरा है। दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 5.66 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

3 साल में JSW Dulux के शेयरों का दाम 12 प्रतिशत बढ़ा जरूर है। लेकिन सेंसेक्स इंडेक्स के 19.64 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में यह भी कम ही है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 47 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

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2025 में 180 रुपये का डिविडेंड दी थी कंपनी

पिछले साल कंपनी के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। कंपनी ने एक शेयर पर दोनों बार का मिलाकर 180 रुपये का डिविडेंड दिया था।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.20 प्रतिशत की है। वहीं, पब्लिक के पास 38.80 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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