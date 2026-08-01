6वीं बार बोनस शेयर दे रहा है पेनी स्टॉक, इस बार मिलेंगे 7 शेयर फ्री
मुख्य बातें
- Bonus share updates: जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड (Jonjua Overseas Ltd) की तरफ से 6वीं बार बोनस शेयर दिया जाएगा
- कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी है
Penny Stock: पेनी स्टॉक जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड (Jonjua Overseas Ltd) ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। 7 महीने में कंपनी दूसरी बार बोनस शेयर देने जा रही है। इस बार कंपनी की तरफ से 7 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। बता दें, इस पेनी स्टॉक का दाम शुक्रवार को मार्केट क्लोजिंग के वक्त पर 5 रुपये से भी कम था।
24 पर 7 शेयर मिलेंगे बोनस (Jonjua Overseas Ltd Bonus share updates)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में पेनी स्टॉक ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 24 शेयर पर 7 शेयर बोनस के तौर पर निवेशकों को मिलेगा। इस बोनस इश्यू के लिए जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड ने अभी रिकॉर्ड डेट का फैसला नहीं किया है।
लगातार बोनस शेयर देती आ रही है कंपनी
आखिरी बार कंपनी के शेयर 2026 में एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को 40 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर मिला था। 2023 में कंपनी ने 50 शेयर पर 9 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। 2022 में कंपनी की तरफ से 23 शेयर पर 4 शेयर बोनस मिला था। 2021 में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 37 शेयर पर 5 शेयर बोनस दिया था। बता दें, पेनी स्टॉक की तरफ से पहली बार निवेशकों को 2019 में बोनस शेयर दिया गया था। तब कंपनी ने 25 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर बांटा था।
कंपनी ने 2025 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Jonjua Overseas Ltd Share Price)
शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1.57 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3.75 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते दो हफ्ते कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में इस स्टॉक का दाम 55 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.81 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में पेनी स्टॉक की कीमतों में 55 प्रतिशत, तीन साल 45 प्रतिशत और 5 साल में 66 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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