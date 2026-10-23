Jio Platforms IPO पर दांव लगाने का आखिरी दिन आज, अबतक 5 गुना से अधिक सब्सक्राइब
मुख्य बातें
- Jio Platforms IPO को अबतक 5 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है
- आईपीओ की ग्रे मार्केट में स्थिति काफी मजबूत है
- देश के सबसे बड़े आईपीओ पर दांव लगाने का आज 23 अक्टूबर आखिरी दिन है
जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ (Jio Platforms IPO) पर दांव लगाने का आज आखिरी दिन है। यह आईपीओ 21 अक्टूबर को खुला था। निवेशकों के पास आज 23 अक्टूबर तक इनवेस्टमेंट का मौका है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी की स्थिति मजूबत बनी हुई है। बता दें, पहले दो दिन में आईपीओ को 5 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है।
किस कैटगरी में कितना सब्सक्रिप्शन (Jio Platforms IPO Subscription)
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को अबतक कुल 5.40 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में यह आईपीओ 1.55 गुना और क्यूआईबी में 12.87 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। एनएनआईआई में 5.67 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बता दें, क्यूआईबी सेक्शन पहले 100 मिनट में ही पूरा भर गया था।
एंकर निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 19 अक्टूबर तक खुला था। एंकर इनवेस्टर्स से कंपनी ने 8109.85 करोड़ रुपये जुटाया है। बता दें, एंकर निवेशकों में एलआईसी जैसे कुछ बड़े नाम शामिल है।
जियो आईपीओ का प्राइस बैंड (Jio Platforms IPO Price band)
देश के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स का प्राइस बैंड 1065 रुपये से 1119 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 12 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13428 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 54 रुपये की छूट दी है।
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को होगा। कंपनी की बीएसई और एनएसई में लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होगी।
कितना है जीएमपी (Jio Platforms IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 240 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 21 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दिखा रहा है। 20 अक्टूबर को आईपीओ का जीएमपी 273 रुपये था। वहां की तुलना में जीएमपी में 33 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का साइज 30213 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 27 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी के मौजूदा निवेशक आईपीओ में एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।