Jio Platforms IPO हुआ बंद, मेटा, SpaceX की लिस्ट में शामिल होने जा रही कंपनी; लिस्टिंग से पहले कितना है GMP
मुख्य बातें
- Jio Platforms IPO: जियो आईपीओ एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है
- आईपीओ मेटा, स्पेस एक्स जैसी धाकड़ कंपनियों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है
- जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक खुला था
Jio Platforms IPO: देश का सबसे बड़ा आईपीओ कल यानी शुक्रवार को बंद हो गया। कंपनी की लिस्टिंग अगले हफ्ते है। जियो, मेटा, अलीबाबा और स्पेस एक्स के क्लब में शामिल होने जा रहा है। यह उन कंपनियों का ग्रुप है जो फाउंडर्स की अगुवाई में आईपीओ के वक्त 100 बिलियन डॉलर से अधिक के वैल्यूएशन के स्तर पर पहुंच गई हैं। बता दें, जियो के आईपीओ को निवेशकों की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। आईपीओ का साइज 30213 करोड़ रुपये का है।
7 लाख करोड़ रुपये की मिली बोलियां
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को कुल 7 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिली हैं। इसमें एंकर इनवेस्टर्स भी शामिल हैं। आईपीओ को कुल 1.34 करोड़ एप्लीकेशन मिले हैं। बता दें, क्यूआईबी कैटगरी में यह इश्यू महज 100 मिनट में ही पूरा सब्सक्राइब किया जा चुका था।
क्यूआईबी के अलावा HNI, रिटेल निवेशकों के साश-साथ कर्मचारी और रिलायंस के मौजूदा शेयरहोल्डर्स ने भी आईपीओ में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।
किस कैटगरी कितने की मिली बोली
एंकर निवेशकों को छोड़कर क्यूआईबी में 3.87 लाख करोड़ रुपये बोली मिली है। वहीं, एचएनआई कैटगरी में आईपीओ 57000 करोड़ रुपये बोली प्राप्त करने में सफल रहा है। रिटेल निवेशकों की कैटगरी में आईपीओ को 26000 करोड़ रुपये की बोली मिली है। रिलांयस के मौजूदा शेयर होल्डर्स कैटगरी में 19000 करोड़ रुपये और कर्मचारी कोटा में 1450 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई है।
आईपीओ के अपर प्राइस बैंड पर जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 10.3 लाख करोड़ रुपये के करीब है।
जियो का जीएमपी कितना (Jio Platforms IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ फिर से 250 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। मौजूदा जीएमपी 240 रुपये के लिस्टिंग गेन को दिखाता है। इससे पहले 22 अक्टूबर को जियो के आईपीओ का जीएमपी गिरकर 240 रुपये के स्तर पर आ गया था।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।