Jio Platforms IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ 2 घंटे के अंदर पूरा भरा, GMP आज 276 रुपये; एक्सपर्ट भी बुलिश
मुख्य बातें
- Jio Platforms IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ 2 घंटे के अंदर पूरा भर गया
- देश का सबसे बड़ा आईपीओ आज 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा
- मौजूदा जीएमपी 276 रुपये है
Jio Platforms IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ पर दांव लगाने की होड़ देखने को मिल रही है। क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी (QIB) में आईपीओ मिनटों में ही पूरा सब्सक्राइब किया जा चुका था। आधे घंटे में ही आईपीओ को इस सेक्शन में 2 गुना से अधिक बोलियां मिल गई थी। बता दें, दो घंटे में आईपीओ 100 प्रतिशत सब्सक्राइब किया जा चुका था।
रिटेल कैटगरी में भी निवेशकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। 10:45 मिनट तक के डाटा के अनुसार रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 25 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 0.26 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका था।
एंकर निवेशकों से कंपनी ने 8109.84 करोड़ रुपये (Jio Platforms IPO anchor investors)
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर एंकर निवेशकों की तरफ से जमकर बोलियां मिली हैं। कुल 212 एंकर निवेशकों को 8109.94 करोड़ रुपये जारी किया गया है। एंकर निवेशकों के में ब्लैक रॉक, कैपिटल ग्रुप, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, फ्रैंकलिन आदि शामिल हैं। बता दें, एंकर निवेशकों की कैटगरी में कुल 2.5 लाख करोड़ रुपये की डिमांड देखने को मिली थी।
23 अक्टूबर तक खुला रहेगा जियो का आईपीओ (Jio Platforms IPO dates)
जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1065 रुपये से 1119 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 12 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13428 करोड़ रुपये का दांव लगाना होगा।
कर्मचारियों के लिए कंपनी ने एक शेयर पर 54 रुपये की छूट दी है।
ग्रे मार्केट में आईपीओ अच्छी स्थिति में (Jio Platforms IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ इस समय अच्छी स्थिति में है। आज आईपीओ 276 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 24 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। मौजूदा समय में जियो का आईपीओ ग्रे मार्केट में सबसे मजबूत स्थिति में है।
एक्सपर्ट्स की क्या है राय
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के लिए सब्सक्राइब का टैग दिया है। आईपीओ ने निवेशकों को लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।
देश का सबसे बड़ा आईपीओ
जियो का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। आईपीओ का साइज 30123 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू पर आधारित है। कंपनी 27 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।