Jio Platforms IPO का GMP दिखा रहा करीब 20% का लिस्टिंग गेन; दांव लगाने को लेकर एक्सपर्ट की क्या है राय?
मुख्य बातें
- Jio Platforms IPO Details: ग्रे मार्केट में इस समय जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है
- मौजूदा जीएमपी करीब 20 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दिखा रहा है
Jio Platforms IPO Details: जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुला रहेगा। कंपनी ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में निवेशकों को लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। कंपनी के आईपीओ का साइज 30213 करोड़ रुपये है। इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी।
एंकर निवेशकों के लिए जियो का आईपीओ 19अक्टूबर को खुल जाएगा।
आईपीओ का लॉट साइज कितना (Jio IPO Lot size)
जियो के आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 1065 रुपये से 1119 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 12 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13428 रुपये का दांव लगाना होगा। ॉ
GMP दिखा रहा है करीब 20% का लिस्टिंग गेन (Jio IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ आज 221.50 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि करीब 20 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दिखा रहा है। मौजूदा समय में आईपीओ की ग्रे मार्केट में स्थिति काफी अच्छी है।
एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं?
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस Emkay Global ने जियो के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इस ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी की टेलीकॉम सेक्टर में मजबूत स्थिति को रेखांकित किया है। जून 2026 तक के डाटा के अनुसार कंपनी के पास 533.30 मिलियन कस्टमर्स थे। जियो चीन के बाहर 5जी सर्विस देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। Emkay Global ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है।
कंपनी की आर्थिक स्थिति की बात करें तो CAGR वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2026 के दौरान 15.80 प्रतिशत रहा है। EBITDA और टैक्स भुगतान के बाद प्रॉफिट इस दौरान क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 18.40 प्रतिशत रहा है। बता दें, कंपनी का EBITDA वित्त वर्ष 2024 में 54341 करोड़ रुपये रहा था। जोकि वित्त वर्ष 2026 में 73382 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
आईपीओ में किसके लिए कितना हिस्सा
क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत रिजर्व है। एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत आरक्षित किया गया है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।