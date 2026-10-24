Jio Platforms IPO के शेयरों का अलॉटमेंट अगले हफ्ते, कब होगी लिस्टिंग?
मुख्य बातें
- Jio Platforms IPO Allotment Date: जियो आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को अब शेयरों के अलॉटमेंट का इंतजार है
- इस आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट अगले हफ्ते होगा
- ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति मजबूत बनी हुई है
Jio IPO Allotment Date: रिलायंस जियो के आईपीओ को निवेशकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक खुला हुआ था। इस आईपीओ का साइज 30213 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। इस आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को अब शेयरों के अलॉटमेंट का इंतजार है। बता दें, जिन निवेशकों ने जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर आवेदन किया है वो बीएसई, एनएसई और केफिन टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं।
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का अलॉटमेंट कब
इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को शेयर का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं, इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में शेयर 27 अक्टूबर को दिखेंगे। वहीं, जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं हुए होंगे उनके रिफंड का प्रोसेस भी तुरंत शुरू हो जाएगा।
किसी दिन है जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की लिस्टिंग (Jio IPO Listing)
बीएसई और एनएसई में जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को 10 बजे होगी।
जियो के आईपीओ की ताबड़तोड़ खरीदारी
यह आईपीओ शुक्रवार को बंद हुआ था। आईपीओ के 19.75 करोड़ शेयरों के बदले 421.87 करोड़ शेयरों की बोलियां मिली हैं। यह आईपीओ ओवरआल 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया है। सबसे अधिक डिमांड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स कैटगरी में देखने को मिली है। क्यूआईबी सेक्शन में आईपीओ को 70.55 गुना सब्सक्राइब किया गया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स कैटगरी में आरक्षित शेयर के बदले 14 गुना सब्सक्रिप्शन मिली है।
रिटेल कैटगरी में जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को 2.72 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, कर्मचारियों के कोटा में आईपीओ 2.93 गुना सब्सक्राइब किया गया। शेयरहोल्डर्स कैटगरी में इस आईपीओ को 7.60 गुना सब्सक्राइब किया गया है।
जियो के आईपीओ की जीएमपी कितना
आज शनिवार को जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का जीएमपी 250 रुपये है। जोकि आईपीओ की 1369 रुपये के लिस्टिंग का संकेत दे रहा है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1119 रुपये है।
जियो के ओपनिंग के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लुढ़क गया। 21 से 23 को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1 प्रतिशत नीचे लुढ़क गया।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।