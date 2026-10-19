Jio IPO पर दांव लगाने के लिए टूट पड़े दिग्गज निवेशक, एंकर बुक में 2.5 लाख करोड़ रुपये की डिमांड
मुख्य बातें
- Jio Platforms Anchor book details: जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आज एंकर निवेशकों के लिए खुल गया है
- रिपोर्ट के अनुसार एंकर बुक में 2.5 लाख करोड़ रुपये की मांग आई है
Jio Platforms Anchor book details: जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आज 19 अक्टूबर, सोमवार को एंकर निवेशकों के लिए खुला है। एंकर बुक में रिकॉर्ड तोड़ डिमांड देखने को मिली है। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम कंपनी जियो के एंकर बुक में 2.5 लाख करोड़ रुपये की मांग आई है। यह आंकड़े दिखाते हैं एंकर इनवेस्टर्स में भी इस कंपनी के आईपीओ के लिए जबरदस्त क्रेज है।
30 गुना डिमांड
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का साइज 30123 करोड़ रुपये का है। इसमें से एंकर निवेशकों के लिए 8110 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट के अनुसार एंकर बुक में 30 गुना से अधिक डिमांड देश के सबसे बड़े आईपीओ को देखने को मिल रहा है। एंकर निवेशकों में घरेलू म्यूचुअल फंड, एफआईआई, इंश्योरेंस कंपनी, सॉवरेन वेल्थ फंड्स आदि शामिल हैं।
एंकर निवेशकों में बड़े नाम शामिल
ब्लैकरॉक, कैपिटल ग्रुप, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, Franklin Templeton, Invesco जैसे निवेशक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर जीआईसी, अबु धाबी ADIA, Norway's Norges Bank Investment Management जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड में एंकर बुक के जरिए जियो में हिस्सेदारी खरीदने के कतार में हैं।
घरेलू स्तर की बात करें तो SBI MF, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ, एचडीएफसी एमएफ, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएफ, निप्पन इंडिया एमएफ और कोटक एमएफ जैसे नाम शामिल हैं। इंश्योरेंस कंपनियों में एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एसबीआई पेंशन जैसे दिग्गज प्लेयर्स ने दांव लगाया है। बता दें, एंकर निवेशकों से जुड़े आधिकारिक डीटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं।
रिटेल निवेशकों के लिए 21 अक्टूबर से खुलेगा आईपीओ (Jio Platforms ipo dates)
जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 21 अक्टूबर को खुलेगा। खुदरा निवेशक 23 अक्टूबर तक आईपीओ पर दांव लगा पाएंगे। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 1065 रुपये से 1119 रुपये है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 27 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी।
कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 54 रुपये की छूट दी है। बता दें, जियो के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।
कितना है जीएमपी (Jio Platforms IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में भी कंपनी के आईपीओ की स्थिति बेहतर है। आईपीओ का जीएमपी 252 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड रहा है। जोकि 22 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।