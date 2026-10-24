Jio Platforms IPO ने नाम दर्ज हुए 5 बड़े रिकॉर्ड, अब लिस्टिंग पर निगाह
मुख्य बातें
- Jio IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ ने लिस्टिंग से पहले 5 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं
- पहला रिकॉर्ड साइज का है
- यह देश का सबसे बड़ा इश्यू है
Jio IPO: जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक खुला हुआ था। इस बहुप्रतिक्षित आईपीओ ने ओपनिंग के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। वहीं, आईपीओ को 1 करोड़ से अधिक का एप्लिकेशन मिला है। बता दें, जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का साइज 30213 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू पर आधारित था।
कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग अगले सप्ताह है।
22 गुना किया गया सब्सक्राइब
3 दिन में इस आईपीओ को 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया। एनएसई के आईपीओ के अनुसार 19.75 करोड़ शेयर के लिए 438 करोड़ शेयरों की बोलियां मिली हुई हैं। क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 70.55 गुना सब्सक्राइब किया गया। 4.9 करोड़ शेयरों के बदले आईपीओ को 345.75 करोड़ बोलियां मिली हैं।
नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स कैटगरी में आईपीओ को 14 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इस कैटगरी में कुल 3.64 करोड़ शेयरों के लिए 51.03 करोड़ शेयर की बोलियां मिली हैं। बता दें, रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 2.72 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
कौन से हैं बड़े रिकॉर्ड
1-रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन - इस आईपीओ को रिकॉर्ड स्तर पर बोलियां मिली हैं। एंकर बुक कैटगरी मिलाकर कुल 7.4 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिली हैं। बता दें, एंकर इनवेस्टर्स कैटगरी में जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बोली मिली है।
2- यह दुनिया का पहला आईपीओ बन गया है जिसे 1 करोड़ से अधिक बोलियां मिली हैं। इससे पहले वारी एनर्जीज के आईपीओ को 97.30 लाख बोलियां मिली थी।
3- यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का साइज 30213 करोड़ रुपये तय किया गया था। जियो के बाद हुंडई मोटर इंडिया का नंबर आता है। जिसका 27870 करोड़ रुपये था।
4- सिर्फ साइज में ही यह आईपीओ नहीं बड़ा है। भारत के आईपीओ इतिहास में यह सबसे बड़ा फ्रेश शेयरों पर इश्यू बन गया है। कंपनी 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी।
5- आईपीओ को क्यूआईबी कैटगरी में 100 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन 100 मिनट से कम के समय में मिल गया था। इतना बड़ा आईपीओ पहले दिन भर गया था। अमूमन बड़े आईपीओ को पूरा भरने में 2 से 3 दिन का समय लगता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।