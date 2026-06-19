इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का शेयर 4% चढ़ा, 750 करोड़ रुपये के निवेश का असर
मुख्य बातें
- JBM Auto लिमिटेडल का हिस्सा JBM Ecolife Mobility को 750 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट मिला है
- कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिला है
JBM Auto लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का भाव 4 प्रतिशत तक चढ़ गया। जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों में उछाल के पीछे 750 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट है। कंपनी को यह इनवेस्टमेंट मोतीलाल ओसवाल से मिला है।
बीएसई में कंपनी के शेयर आज शुक्रवार को 706.65 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 737.95 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। आज मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर स्टॉक का दाम 727.35 रुपये था।
क्या है इनवेस्टमेंट से जुड़ी डीटेल्स (JBM news)
कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि जेबीएम ऑटो लिमिटेड की सब्सडियरी JBM Ecolife Mobility को 750 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट मिला है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक बस का उत्पादन करती है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की 3400 इलेक्ट्रिक बसें इस समय रोड पर चल रही हैं। अगले 12 महीने में बसों की संख्या बढ़कर 5000 बसें हो जाएंगी।
इस कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (JBM Auto Share Price)
बीते तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में जेबीएम ऑटो लिमिटेड का स्टॉक 26 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 1 साल में यह स्टॉक तमाम उतार और चढ़ाव के बाद भी 6.70 प्रतिशत का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.60 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
तीन साल में स्टॉक का दाम 44 प्रतिशत और 5 साल में 764 प्रतिशत बढ़ा है। 10 सालों से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 2680 प्रतिशत का रिटर्न मिल चुका है।
पिछले साल हुआ था शेयरों का बंटवारा ( JBM Auto latest news)
जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा 2025 में हुआ था। कंपनी के शेयरों को तब दो हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद फेस वैल्यू 2 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.85 रुपये का डिविडेंड दिया था।
2024 में जेबीएम ऑटो लिमिटेड ने 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 में कंपनी ने एक शेयर पर 1.30 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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