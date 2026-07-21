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8% उछला पावर सेक्टर का यह स्टॉक, कीमत 20 रुपये से भी कम, क्या है तेजी की वजह

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Jaiprakash Power Ventures के शेयरों में आज 8 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है
  • कंपनी के शेयरों का दाम तिमाही नतीजों की वजह से बढ़ गया है
8% उछला पावर सेक्टर का यह स्टॉक, कीमत 20 रुपये से भी कम, क्या है तेजी की वजह

Jaiprakash Power Ventures Share Price: जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में 8 प्रतिशत से अधिक की उछाल आज मंगलवार को देखने को मिली है। कंपनी ने पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले क्वार्टर का रिजल्ट सामने आने के बाद आज शेयरों का दाम बढ़ गया है। बता दें, बीएसई में Jaiprakash Power Ventures के शेयर 18.31 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 8.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 18.32 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

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जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के तिमाही नतीजे (Jaiprakash Power Ventures Q1 Results)

कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि अप्रैल से जून के दौरान 468.84 करोड़ रुपये का है। सालाना आधार पर 69 प्रतिशत की तेजी देखने को मिलती है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 278.13 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, पहले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 12.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 1775.70 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 1583.16 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी के खर्च में भी बढ़ोतरी है। इस बार कुल 1236.06 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। एक साल पहले यह 1196.07 करोड़ रुपये का कुल खर्च हुआ था।

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शेयरों का प्रदर्शन अबतक कैसा रहा है? (Jaiprakash Power Ventures Share price)

बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में स्टॉक का दाम 17.94 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.75 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

दो साल में Jaiprakash Power Ventures के शेयरों का दाम 1.51 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 195 प्रतिशत और 5 साल में 204 प्रतिशत का लाभ हुआ है।

कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2009 में डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर निवेशकों को 0.75 रुपये का डिविडेंड बांटा गया था। 2007 से 2009 तक कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड दिया था। उसके बाद से अबतक डिविडेंड का कोई भी ऐलान निवेशकों के लिए नहीं किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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