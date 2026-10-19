आज करीब 15% उछला यह ट्रैवेल स्टॉक, Q2 में हुआ प्रॉफिट; ब्रोकरेज न्यूट्रल
मुख्य बातें
- ixigo ltd के शेयरों की कीमतों में आज करीब 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- दूसरी तिमाही में कंपनी को फायदा हुआ
- जिसकी वजह से इस स्टॉक की खरीदारी बढ़ी है
Le Travenues Technology Ltd (ixigo ltd) के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे रहे। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि दूसरी तिमाही के दौरान कुल 63.42 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 3.46 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बता दें, ixigo ltd का शेयर बीएसई में आज सोमवार को बढ़त के साथ 154.95 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम करीब 15 प्रतिशत की तेजी के साथ 165.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया। हालांकि, मार्केट के बंद होने के समय पर स्टॉक का दाम 8.80 प्रतिशत की उछाल के बाद 157.05 रुपये के स्तर पर था।
कंपनी को ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू 159 प्रतिशत की उछाल के बाद 111.34 करोड़ रुपये रहा है। पहली बार कंपनी ने होटल को एक अलग बिजनेस सेंगमेंट में रखा था। वहीं, ऑपरेशनल रेवन्यू 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 320.96 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 284.23 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, ixigo ltd का खर्च भी दूसरी तिमाही में 291.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 309.51 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है कंपनी (ixigo ltd share performance)
पिछले एक साल में इस स्टॉक की कीमतों में 52 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, दो साल में स्टॉक का दाम 4 प्रतिशत गिरा है। जोकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
एक्सपर्ट्स की क्या है राय (ixigo ltd expert view)
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज का मानना है कि रेल, रोड और एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुधार का फायदा ixigo ltd को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि होटल सेगमेंट और टेक्नोलॉजी में अगले कुछ तिमाही के दौरान निवेश करने की आवश्यकता होगी। इससे मार्जिन और कमाई पर शॉर्ट टर्म में असर पड़ेगा।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।