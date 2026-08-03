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ITC के शेयरों में आज 4% की उछाल, नेट प्रॉफिट गिरने के बाद भी क्यों उछला शेयर?

By Tarun Pratap Singh
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मुख्य बातें

  • ITC Share Price: तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
ITC Share price surged 4 percent today
ITC के शेयरों की कीमतों में आज 4 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

ITC Share Price: FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी के शेयरों में आज करीब 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद दर्ज की गई है। पहले क्वार्टर में आईटीसी के शेयरों का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। इसके बाद भी शेयरों का दाम लगातार बढ़ रहा है। बता दें, बीएसई में आज बढ़त के साथ बीएसई में 282.60 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम करीब 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 292.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।

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ITC के नेट प्रॉफिट में गिरावट (ITC Q1 Results 2026)

इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में 27 प्रतिशत की गिरावट सालाना आधार पर देखने को मिली है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि अप्रैल से जून 2026 के टाइम पीरियड में कुल 3579 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। इंडस्ट्री को इससे अधिक के नेट प्रॉफिट की उम्मीद थी। लेकिन टैक्स बढ़ने का असर कंपनी के ग्रोथ पर साफ देखने को मिल रहा है। बता दें, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 5113 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था।

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आईटीसी के लिए अच्छी बात यह है कि ऑपरेशनल रेवनयू के मोर्चे पर 28 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पहले क्वार्टर में कुल आय 26943 करोड़ रुपये रहा है। बीते फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 21694 रुपये की कमाई हुई थी। बता दें, ITC का EBITDA भी 27.90 प्रतिशत लुढ़क गया है।

सिगरेट बिजनेस में उछाल

आईटीसी ने जून तिमाही में अपने सिगरेट कारोबार से ऑपरेटिंग रेवन्यू में 73.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह बढ़कर 16,596.67 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 9,553.86 करोड़ रुपये था।

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शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा

स्टॉक मार्केट में आईटीसी के शेयर लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। एक साल में स्टॉक का दाम 30 प्रतिशत गिरा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 426.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 275 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3.63 लाख करोड़ रुपये का है।

दो साल में स्टॉक की कीमतों में 37 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तीन साल में शेयरों का दाम 32 प्रतिशत लुढ़का है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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