नवरत्न कंपनी के शेयरों में लगातार 7वें दिन भी तेजी; आज भी 7% चढ़ा PSU स्टॉक, रिटेल निवेशकों के पास बड़ा हिस्सा
मुख्य बातें
- IREDA Share Price: आज शेयर बाजार में उतार और चढ़ाव के बीच नवरत्न कंपनी इरेडा के शेयरों में तेजी दर्ज की गई है
- पिछले 10 में से 9 कारोबारी दिन ऐसे रहे हैं जब मार्केट उछाल के साथ बंद हुआ है
IREDA Share Price: नवरत्न कंपनी इरेडा के शेयरों की कीमतों में आज 7 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की गई है। लगातार 7वें कारोबारी दिन इस कंपनी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 10 में से 9 कारोबारी दिन के दौरान इरेडा का शेयर लम्बी छलांग लगाने में सफल रहा है। बता दें, आज इरेडा का शेयर बीएसई में 111.51 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 120.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस उछाल के बाद भी कंपनी के शेयरों के दाम जनवरी 2025 के स्तर की तुलना में 50 प्रतिशत कम है।
इरेडा का शेयर 50 डे और 100 डे मूविंग एव्रेज से आगे निकल चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इरेडा का शेयर इस समय काफी महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है? (IREDA Q2 Results)
पिछले साल की तुलना में इस बार कंपनी का प्रॉफिट लगभग फ्लैट ही रहा है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 552 करोड़ रुपये का लाभ इस बार सितंबर तिमाही में हुआ है। एक साल पहले की तुलना में यह 0.5 प्रतिशत अधिक है। तब कंपनी को 549 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।
इरेडा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16.50 प्रतिशत बढ़ा गया। कंपनी ने बताया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 904 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले यह आंकड़ा 776 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी का ग्रॉस एनपीए कम हो गया है। दूसरी तिमाही में ग्रॉस एनपीए 3.76 प्रतिशत से घटकर 3.57 प्रतिशत के स्तर पर आ गया।
कंपनी में रिटेल निवेशकों की कितनी हिस्सेदारी
इरेडा के शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी ना के बराबर है। 23.7 लाख रिटेल निवेशक जिनकी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपये या उससे कम है। उनकी कंपनी में हिस्सेदारी 20.39 प्रतिशत की है। बता दें, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 71.76 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 28.24 प्रतिशत की है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।