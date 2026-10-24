अगले हफ्ते खुलेंगे 5 बड़ी कंपनियों का IPO, चेक करें GMP; प्राइस बैंड
मुख्य बातें
- IPO Updates: अगले हफ्ते 5 बड़ी कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है
- पहला आईपीओ 26 अक्टूबर को खुलेगा
- इसमें से एक कंपनी के आईपीओ का जीएमपी 107 रुपये है
IPO Updates: अगले हफ्ते 5 बड़ी कंपनियों का आईपीओ खुलने जा रहा है। इन पांच कंपनियों के आईपीओ में कुछ का प्रदर्शन ग्रे मार्केट में बेहतर है। आइए जानते हैं इन कंपनियों का प्राइस बैंड कितना है? साइज से लेकर अन्य डीटेल्स जान लेते हैं।
1-EAAA India Alternatives IPO
यह आईपीओ 26 अक्टूबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 28 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 1200 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है।
इस आईपीओ का जीएमपी 107 रुपये है।
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 1585 रुपये और 1665 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने आईपीओ का लॉट साइज 9 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14985 रुपये का दांव लगाना होगा।
2-SFC Environmental Technologies IPO
यह आईपीओ 27 से 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 313 रुपये से 330 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 45 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14850 रुपये का दांव लगाना होगा।
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 667.53 करोड़ रुपये का है। आईपीओ में 150 करोड़ रुपये के फेस शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 517.53 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री होगी। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 21 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
3-BLS Polymers IPO
यह आईपीओ भी 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 142 रुपये से 150 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 100 शेयरों का बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 15000 रुपये का दांव लगाना होगा।
कंपनी के आईपीओ का साइज 255 करोड़ रुपये का है। आईपीओ फ्रेश इश्यू पर आधारित है। बता दें, इस आईपीओ का जीएमपी 35 रुपये है।
4- M.K.Sons Fine Jewels IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 275.40 करोड़ रुपये का है। आईपीओ में 1.36 करोड़ फ्रेश शेयर और 55.08 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। आईपीओ 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा।
कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 153 रुपये से 162 रुपये प्रति शेयर है। इस आईपीओ का लॉट साइज 91 शेयरों का है। निवेशकों को कम से कम 14742 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, यह आईपीओ भी ग्रे मार्केट में आज 8 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
5-Bombay Coated
यह आईपीओ 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 183.06 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 78 रुपये से 82 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ का लॉट साइज 182 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14924 रुपये का दांव लगाना होगा।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 8 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।