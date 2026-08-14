आज खुल रहा है 3 कंपनियों का IPO, ग्रे मार्केट में 2 की स्थिति काफी मजबूत
मुख्य बातें
- IPO News: आज 14 अगस्त को तीन कंपनियों का आईपीओ खुलेगा
- निवेशकों के पास 18 अगस्त तक इन इश्यू पर दांव लगाने का मौका रहेगा
IPO News: आज प्राइमरी मार्केट में तीन कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। ये तीनों कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। इसमें से दो कंपनियां ग्रे मार्केट में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही हैं। बता दें, इन कंपनियों का आईपीओ 14 अगस्त से 18 अगस्त तक ओपन रहेगा। आइए एक-एक करके जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ..
1-Skytech Infinite Platform IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 22.68 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 29 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। मौजूदा निवेशक भी एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। कंपनी ने 73 रुपये से 77 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का है।
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 22 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ 16.67 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है।
2- ENS Enterprises IPO
यह आईपीओ 33.14 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी। आईपीओ के जरिए 36 लाख फ्रेश शेयर कंपनी जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 87 रुपये से 92 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयरों का है। निवेशकों को कम से कम 2400 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 220800 रुपये का दांव लगाना होगा।
इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी। बता दें, आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए कल 13 अगस्त तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 9.44 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
यह आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 13 रुपये के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। मौजूदा जीएमपी 16.88 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है।
3- Technocrats Plasma Systems IPO
इस आईपीओ का साइज 60.98 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित होगा। आईपीओ के जरिए कंपनी 46 लाख शेयर जारी करेगी। ऑफर फार सेल पर कंपनी कोई भी शेयर नहीं जारी करेगी।
इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का प्राइस बैंड 125 रुपये से 132 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का है। निवेशकों को कम से कम 2000 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 264000 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीो जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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