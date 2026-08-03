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IPO News: 6 अगस्त को खुल रहा है आईपीओ, 151 रुपये से 159 रुपये प्राइस बैंड तय, कितना है GMP

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • IPO News: LEAP India ने प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है
  • कंपनी का आईपीओ 6 अगस्त को खुल जाएगा
  • आईपीओ की ग्रे मार्केट में भी स्थिति अच्छी है
LEAP india announced price band check details
6 अगस्त से 11 अगस्त तक लीप इंडिया का आईपीओ खुला रहेगा।

IPO News: LEAP India ने निवेशकों के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। ग्रे मार्केट में भी स्थिति अच्छी नजर आ रही है। कंपनी का आईपीओ 6 अगस्त को खुल जाएगा। इन्वेस्टर्स के पास 11 अगस्त तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका होगा। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस आईपीओ के विषय में

क्या है लॉट साइज (LEAP India Price band)

लीप इंडिया ने आईपीओ के लिए 151 रुपये से 159 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी की तरफ से 94 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 14946 रुपये का दांव लगाना होगा।

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इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 2480 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 3.02 करोड़ फ्रेश शेयर जारी कर 480 करोड़ रुपये जुटाएगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए मौजूदा निवेशक 12.58 करोड़ शेयर जारी कर 2000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेंगे।

कौन-कौन से निवेशक बेच रहे हैं शेयर

ऑफर फार सेल के जरिए वर्टिकल होल्डिंग्स II और KIA EBT scheme 3 कुल 1998.62 करोड़ रुपये के शेयर बेच रहे हैं। ग्लोबल इनवेस्टमेंट फर्म केकेआर ने वर्टिकल होल्डिंग्स II के जरिए निवेश किया है। उनकी कंपनी में कुल हिस्सेदारी 73.78 प्रतिशत है। सूनू मैथ्यू के पास कंपनी का 21.07 प्रतिशत हिस्सा है।

आईपीओ का कितना हिस्सा किसके लिए रिजर्व है?

आईपीओ का 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।

आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी

कंपनी की तरफ से आईपीओ से जुटाए 360 करोड़ रुपये का प्रयोग कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। बाकि बचे पैसों का उपयोग कंपनी अन्य कारपोरेट कार्यों के लिए करेगी।

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कितना है जीएमपी (LEAP India GMP)

इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 8 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ की ग्रे मार्केट में सबसे मजबूत स्थिति यही है।

वित्तीय प्रदर्शन कैसा है?

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 के दौरान 62.30 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 37.60 करोड़ रुपये रहा था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 729.50 करोड़ रुपये का रेवन्यू जनरेट किया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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